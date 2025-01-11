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影／高雄醉女蝦皮取貨嫌態度差 毆女店員頭嗆不喜歡不要做

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮取貨，因不滿陳姓女店員放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆陳「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突，剛好一名員警下班進店取貨，見狀先隔開雙方，建議陳報警，李女被警方帶回依傷害罪移送。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高市左營區孟子路一家蝦皮店到店取貨商店，只見一名灰衣女子在取貨時，疑不滿女店員服務態度，雙方起口角，怒砸貨物。

當時剛好一名左營警分局文自所員警下班進店取貨，見灰衣女不饒人對女店員咆哮，先隔開雙方，但灰衣女仍對女店員嗆「我們也是有在工作，你不喜歡可以不要做」。

該名員警詢問女店員發生何事，女店員說明灰衣女不滿她服務態度，還毆打她的頭部，員警建議女店員先報警。

左營警分局指出，文自所昨晚6時許獲報孟子路商店有糾紛後，立即派員趕赴處理；警方到場，雙方雖已無肢體衝突。

經警方現場了解，查知李姓女子（42歲）至該商店取貨時，疑因不滿陳姓女店員（22歲）貨物放置方式，加上李女有飲酒，在情緒激動下，不滿陳服務態度，雙方發生生口角。

李女並聲稱陳女服務態度不佳，已多次丟她網購的商品，連她的朋友也都碰到一樣的情況；警方見李女制止不聽先將她帶返所，因陳堅持提告，警詢後將李女依傷害罪函送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
李姓女子（左）昨晚6時許酒後到高市左營區蝦皮店取貨，因不滿陳姓女店員（橘色背心）放貨物的態度，竟動手毆打陳女頭部，還嗆「不喜歡不要做」，雙方爆發口角衝突；剛好一名員警下班進店取貨勸阻（右）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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