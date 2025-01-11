大林慈濟醫院爆職場霸凌 女照服員辦公室輕生險喪命

嘉義大林慈濟醫院繼盜圖事件，長照中心又爆出職場霸凌風波。一名蔡姓女照服員疑遭遭蕭姓組長言語羞辱、要求超時工作，甚至突擊檢查手機，讓她不堪壓力，日前在辦公室輕生，所幸及時搶救，目前已返家靜養。醫院表示，將檢討工作環境，確保員工工作權益。

據了解，蔡姓照服員擔任大林慈濟醫院長照管理中心C據點人員，因操作電腦時習慣單手，被蕭姓組長多次譏諷「單手打字只能領半薪」，也在會議中言語攻擊，且要求她與其他同事每天提前20分鐘上班、不定期檢查手機，令蔡女感到工作壓力沉重。

蔡女家人透露，面對職場霸凌工作壓力大，導致她心理飽受折磨，日前因為承受不住壓力，想不開在辦公室輕生，所幸同事發現後立即將她送往急診，才救回一命。事發後，蔡女以白紙紅字寫下遭遇，躺在病床上揭露真相，尋求社會的聲援。

蔡女母親表示，女兒工作一向認真，因不熟悉電腦操作才習慣單手打字，沒想到竟被當成羞辱的對象，原以為慈濟大林醫院是以大愛為宗旨的宗教團體，工作環境應該充滿關懷與友善，沒想到竟淪為女兒的噩夢，懇請上人與醫院重視此事，幫助女兒討回公道。

醫院回應，針對蔡女的指控已啟動內部調查程序，對於「單手打字只能領半薪」的發言，蕭姓組長稱只是開玩笑，並非有意羞辱同事的意思，將進一步檢討工作環境，未來將會研議更好的方法，讓不擅長操作電腦業務的同事獲得幫助，保障每位員工工作權益與尊嚴。

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