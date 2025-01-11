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影／台中太平驚悚車禍！逆向撞飛女騎士後…整輛車陷火海
台中太平今晨發生34歲陳男駕駛轎車上班途中，疑似恍神失控，逆向撞飛對向22歲劉姓女機車騎士，推倒地機車被轎車輾壓、推行磨擦地面起火，整輛轎車瞬間陷入火海，陳男逃生，轎車已嚴重燒毀，事發經過釐清中。
警方調查，今天上午6時53分，陳男駕駛轎車沿太平路往環中東路方向行駛，不知 何故逆向行駛至對向車道，與對向駛來的劉姓女機車騎士撞上。
從路口監視器畫面顯示，陳男沿太平路往環中東路方向行駛，不到三秒就逆向斜切進對向車道，當時迎面有三輛機車騎士見狀，紛紛往內車道閃避，其中行駛在內線車道的劉女閃避不及，整個人被撞飛，在地面翻滾多圈，劉女的機車則被轎車輾壓、推行磨擦地面起火，整輛轎車瞬間陷入火海。
陳男沒有受傷，表示是一時恍神所致；劉女身體多處擦傷，經送往中國醫學大學附設醫院檢查，目前意識清楚，尚無生命危險。
太平警分局說明，雙方駕駛無酒駕，後續將調閱相關影像釐清事發經過，呼籲民眾駕車應遵守交通規則，並保持專注，切勿疲勞駕駛致生事故，以維用路人安全。
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