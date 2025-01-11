新北119消防節攜手救援小英雄 實境防災民眾排隊嘗鮮

新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天首次攜手與韓國卡通「救援小英雄」合作宣導防災，板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮，新北市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員。侯友宜表示，119消防節是對消防人員的致敬與感謝，也是強調全民防災意識的重要日子。

今天活動由新北市快搜部隊展現遠征葡萄牙「世界車禍救援挑戰賽」實況、由電動車新型態火災搶救、高空垂降救災等特種災害救援演練揭開序幕，展示新添購多功能滅火機器人，不僅具備最基本射水滅火功能，更配備熱顯像儀，可在煙霧瀰漫的火場輔助消防人員視覺定位，同時搭載五用氣體偵測器，可即時檢測火場中有害氣體，在危險環境中執行更高效救援任務，讓民眾生命安全更有保障。

新北市10連霸榮獲民安演習全國第一及新北市消防局特搜大隊參加「世界救援挑戰賽」從全球頂尖72個國家中脫穎而出，在車禍傷患夾困情境中，獲得救護類第2名佳績。市長侯友宜表示，新北市近5年不僅火災發生率下降20%，OHCA康復出院率也自10.71%提升至11.68%，累計成功救回1213人。