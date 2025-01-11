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新北119消防節攜手救援小英雄 實境防災民眾排隊嘗鮮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天首次攜手與韓國卡通「救援小英雄」合作宣導防災，板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮，新北市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員。侯友宜表示，119消防節是對消防人員的致敬與感謝，也是強調全民防災意識的重要日子。

今天活動由新北市快搜部隊展現遠征葡萄牙「世界車禍救援挑戰賽」實況、由電動車新型態火災搶救、高空垂降救災等特種災害救援演練揭開序幕，展示新添購多功能滅火機器人，不僅具備最基本射水滅火功能，更配備熱顯像儀，可在煙霧瀰漫的火場輔助消防人員視覺定位，同時搭載五用氣體偵測器，可即時檢測火場中有害氣體，在危險環境中執行更高效救援任務，讓民眾生命安全更有保障。

新北市10連霸榮獲民安演習全國第一及新北市消防局特搜大隊參加「世界救援挑戰賽」從全球頂尖72個國家中脫穎而出，在車禍傷患夾困情境中，獲得救護類第2名佳績。市長侯友宜表示，新北市近5年不僅火災發生率下降20%，OHCA康復出院率也自10.71%提升至11.68%，累計成功救回1213人。

新北市消防局長陳崇岳指出，113年度12位「消防之最」菁英人員，包含「地獄天使」最佳人選第四大隊隊員李孟哲，執行4件急救OHCA患者成功且康復出院、「關鍵之聲」最佳人選救災救護指揮中心隊員許玉儒，執行救護線上諮詢且患者存活達2小時以上案件達56件、「風雲高手」最佳人選第一大隊隊員李枝青，因建築工地吊背斷裂懸掛於14樓鋼骨，施工人員掉落於12樓防護網，迅速操作雲梯車升梯至11樓接近患者並運用繩索將籃式擔架與雲梯車平台確保，成功完成救援任務、「風險終結者」最佳人選第七大隊中和分隊張朝閔，協助提報高風險家庭達85件，讓民眾可以及時獲得相關協助。

新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮，新北市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮，新北市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊張朝閔協助提報高風險家庭達85件，讓民眾可以及時獲得相關協助，榮獲風險終結者殊榮，今由市長侯友宜頒獎表揚。圖／消防提供
新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊張朝閔協助提報高風險家庭達85件，讓民眾可以及時獲得相關協助，榮獲風險終結者殊榮，今由市長侯友宜頒獎表揚。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮。圖／消防提供
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新北市消防局「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，今天攜手救援小英雄在板橋區遠東香榭大道舉辦實境防災體驗，吸引不少民眾排隊嘗鮮，新北市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員。圖／消防提供
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