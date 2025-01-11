4遊客武嶺熬夜追雪 駕駛眼前一黑轎車「站壁」卡山壁

真的好糗！黃姓男子前天到武嶺熬夜追雪，幸運等到下雪，開車下山時身體卻撐不住，轎車失控衝到對向車道，整輛車騎上山壁，幸好車內4人僅1人輕傷，警方提醒民眾山區旅遊避免熬夜，並充分休息，確保行車安全。

埔里警分局昨天上午10時27分接獲通報，台14線63.9K蜈蚣里路段，發生車禍。處理員警到了現場相當傻眼，白色轎車衝到對向車道擦撞山壁側翻，但因為山壁旁有側溝，轎車並未翻覆，反而四輪騎上山壁動彈不得。

警方將車內人員救出，4人都是年輕人，僅副駕駛座郭姓女子（19歲）頭部及身體輕微擦傷，其他3人並未受傷，但4人蹲在路旁，驚魂未定。

駕駛黃姓男子（19歲）說，他們前一天到武嶺追雪，昨天上午下山，由仁愛鄉往埔里行駛，經過蜈蚣里路段時，他突然「眼前一黑」，清醒時才發現連人帶車撞向山壁，幸好對向並無來車，且車速不快，駕駛乘客均無大礙。

警方對黃姓駕駛酒測，體內並無酒精反應，排除酒駕可能。初步研判4人應是上合歡山追雪，徹夜未眠，下山時黃姓男子身體撐不住，其餘乘客也應該精神不濟，才會轎車偏移都無人注意，最後撞上山壁。