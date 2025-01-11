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高雄虐嬰案母痛批保母對女兒嘴塞布搖晃 驗傷頭骨裂　

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導

高市一對3月大雙胞胎女嬰遭托育林姓保母施虐，母親今天上午再沉痛發文，指寶寶遭摔打還大力搖晃頭部，林甚至為阻嬰兒哭還用布塞嘴、賞耳光，她一閉眼就跳出孩子被虐畫面，心都碎了；由於驗傷後，雙胞胎的姊姊頭骨有骨裂傷勢，她堅決對林提告，讓林得到應有的懲罰。

對於女嬰母親再度發文指控女兒遭保母施虐的過程及驗傷狀況，社會局今天上午表示，社工昨陪同案母攜雙胞胎姊妹至醫院驗傷，經醫師初步檢查，兩人身體外觀及口腔皆無明顯外傷，抽血檢查正常，惟姊姊有頭骨骨裂情形，無腦部出血 。

社會局指出，案母已委任律師，將對保母提告，家防中心後續依調查結果召開研商會議認定是否違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，若查證該名保母有施暴及違反兒童及少年福利與權益保障法，可罰6萬至60萬元，並公布姓名，廢止居家托育登記，終生不得擔任居家托育人員。。

「一閉眼，畫面（都是）跳出我的孩子無助的被虐待畫面。」該名雙胞胎女嬰母親今在網路社群Threads發文表示，10幾個小時以來，她都在看監視器回放畫面，看到無數令她心痛、心碎的畫面，寶寶遭保母用摔的、用拳頭打、硬塞奶嘴和大力搖晃頭部，對方甚至為了不讓嬰兒哭，用嘴巴塞口布巾，不讓其哭出聲，不時用手掌打寶寶嘴巴。

該名母親發文說，保母即便看到女兒趴著哭喊，仍置之不理繼續看手機，之後粗暴的抓起來搖晃「諸多的惡行，身為媽媽邊看邊流淚邊發抖，心都碎了」。

女嬰的母親說，已在社會局的協助下，將2個嬰兒帶至長庚醫院做一系列檢查，雖無任何明顯外傷，但醫院檢驗判斷雙胞胎的姊姊頭骨疑似有骨裂，她將以驗傷單、監視器畫面提告；並強調影片會說話，會提供女兒所有受虐待畫面，讓不好的人得到應有的懲罰。

社會局表示，該名保母去年11月11日到宅托育2名3個月大女童，家長已驗傷，將會提告；該保母去年1月以相關科系資格登記到宅托育，先前無違規紀錄。

高雄又傳虐嬰事件，母親今再度沉痛發文指控保母對雙胞胎女兒又摔又打凌虐，還拿布塞嘴、賞耳光、大力搖晃，造成雙胞胎女兒中的姊姊頭骨有骨裂現象，決定對保母提告。示意圖／Ingimage
高雄又傳虐嬰事件，母親今再度沉痛發文指控保母對雙胞胎女兒又摔又打凌虐，還拿布塞嘴、賞耳光、大力搖晃，造成雙胞胎女兒中的姊姊頭骨有骨裂現象，決定對保母提告。示意圖／Ingimage

保母 托育

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