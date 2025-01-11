大冷天...59歲女子戴帽披紅毛毯走闖國道 罰單3000元起跳

59歲許姓女子今天清晨7點左右被人發現從國道3號竹南交流道北向入口匝道走上國道，戴著帽子、披紅毛毯持續在路肩行走，警方趕往並將她帶回處理，她自稱路況不熟誤闖國道，警方將依法告發，可開罰3000至6000元。

國道公路警察第二大隊表示，上午7點7分接獲報案國道3號北向119公里處有行人闖進國道行走，巡邏車趕往查看，發現她已走國道，持續在路肩行走，女子精神狀況正常，她表示因路況不熟才會誤闖國道。