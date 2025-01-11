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大冷天...59歲女子戴帽披紅毛毯走闖國道 罰單3000元起跳
59歲許姓女子今天清晨7點左右被人發現從國道3號竹南交流道北向入口匝道走上國道，戴著帽子、披紅毛毯持續在路肩行走，警方趕往並將她帶回處理，她自稱路況不熟誤闖國道，警方將依法告發，可開罰3000至6000元。
國道公路警察第二大隊表示，上午7點7分接獲報案國道3號北向119公里處有行人闖進國道行走，巡邏車趕往查看，發現她已走國道，持續在路肩行走，女子精神狀況正常，她表示因路況不熟才會誤闖國道。
警方指出，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，行人誤闖國道高速公路處行為人3000以上、6000元以下罰鍰；呼籲民眾注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，避免發生危險及受罰。
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