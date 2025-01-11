5黑衣人持球棒砸高雄精品服飾店 案情詭異警先逮1男

高市大社區某服飾精品店8日凌晨遭5名黑衣男砸店，5男持球棒猛敲擊商店大門，直到玻璃應聲碎裂才搭車逃逸；被害邱姓男子指將車租人和對方有糾紛，但卻不願說實情，警方以車追人，先逮獲轎車車主張姓男子，正循線追緝其他共犯。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一則影片，地點在高市大社區大吉路上某精品服飾店，只見5名黑衣男手持球棒在8日凌晨3時14分許衝至店前，持棒猛敲擊店家大門，直到玻璃破裂，5人才搭乘停在對面的轎車揚長而去。

仁武警分局警方獲報展開調查，服飾店負責人邱姓男子（22歲）對於大門玻璃被砸，機車後照鏡毀損，評估損失約7萬元。

警方初步了解，被害人邱男日前租車給鍾姓男子使用，但對於何時提供以及為何會因此結怨等細節均交代不清，僅稱雙方因租車問題發生口角，可能因此遭對方砸店報復。

由於邱男似對服飾店遭砸的案情有所隱瞞，警方先以車追人，9日通知當時搭載黑衣男離去的轎車車主張姓男子（20歲）到案，查出張當時也在現場。