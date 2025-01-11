台中大肚凌晨車禍！醉男闖紅燈撞車後暴衝進店釀5傷

台中大肚今天凌晨驚傳酒駕車禍，許男駕駛白色轎車闖紅燈，與銀色轎車相撞後，失控暴衝撞進打烊的火雞肉飯店家騎樓，撞毀店家鐵門、餐桌等，二車5人送醫救治，許男酒測值超標，詢後依公共危險罪法辦。

許男車禍後，下車時走路還搖搖晃晃、鼻子流血，身上有濃濃酒味，疑似酒後開車上路，經警方酒測，酒測值超標，白車前座女乘客受困，由消防員救出，並協助將現場傷者送醫。

警方調查，今天凌晨4時13分，林男駕駛白色轎車沿遊園路二段往台中監理所方向闖紅燈通行路口，與一輛銀色轎車相撞，白車失控波撞進一家店家騎樓，店家鐵門和用餐桌受損，造成雙方駕駛及車上乘客共5人受傷，所幸傷者經送醫治療後均無生命危險

警方說，林男經酒測酒測值超標，全案調查蒐證處理後，依涉犯刑法第185之3條公共危險罪移請台中地檢署偵辦，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判之。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時務必遵守號誌管制行駛，切勿闖紅燈搶快通行，同時亦不可酒後駕車，民眾飲酒後應以指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家，以確保行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康