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氣溫驟降… 彰化縣32小時75人急病送救護 4人OHCA

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

天溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫是攝氏11度，依彰化縣消防局統計，彰化縣從10日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有75人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），最年輕是67歲，由於夜裡氣溫會持續下探，呼籲民眾做好保暖

這四個OHCA病患，分別2男2女，年齡最高是82歲，最年輕65歲 ，消防局強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

消防局統計，消防局執行急病救護32小時平均數是70、OHCA有4件，其實沒有特別增減，但提醒民眾，今天白天出太陽，卻越晚越冷，呼籲呼籲民眾做好保暖。

彰化縣消防局指醒民眾，冬天容易發生一氧化碳中毒案件，大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成。因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

天溫驟降，依彰化縣消防局統計，彰化縣從10日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有75人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。本報資料照片
天溫驟降，依彰化縣消防局統計，彰化縣從10日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有75人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。本報資料照片

OHCA 一氧化碳中毒 保暖 彰化

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