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高雄女騎士閃臨停和單車嬤擦撞轎車倒地 網：險住帳棚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高雄市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，機車突往左偏移，當場擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭；王婦起身無大礙駛離現場，讓目擊過程的網友驚訝地直指，還好不是大車，否則就住「帳棚」了。

臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」貼出一則影片，地點在高市左營區哈囉市場，只見一名婦人騎機車行經市場違停的轎車旁，右側剛好有一名牽腳踏車的阿嬤，婦人被迫往左偏移，當場和左側駛過的轎車擦撞倒地。

所幸婦人連人帶車倒地時，剛好機車卡在轎車旁，人沒被輪胎壓到，讓一旁的單車嬤著實嚇了一跳，路人見狀將婦人扶起；過程讓原PO直指，還好不是大車，否則就住「帳棚」了。

有網友看到影片指，「怎麼看都覺得開車的有問題，機車正常閃過牽腳踏車的阿嬤，開車的完全沒減速就給人家鏟下去」、「違停有肇責」、「路邊違停，機車要閃車也沒在看後照鏡，再來後方汽車明知道機車在閃大車，硬要往前衝，統統都是三寶」。

有網友則認為「前方有障礙物就是要減速更小心通過，而不是自己保持原速度＋任意飄移車道」、「汽車問題很大，根本不會開車，行經這種地方，還敢這樣硬擠，真的不行，技術觀念都太差，剛好是路口，機車因前方有腳踏車而往左，汽車都還在後方，根本沒在注意前方狀況，真的是駕照可以收了」。

轄區左營警分局指出，這起車禍發生在9日上午7時許，當時王姓老婦（74歲）騎機車沿明潭路外側車道東往西行駛，疑因閃避臨停車輛而變換至內側車道時，和當時沿同方向直行由何姓男子（36歲）駕駛的轎車發生碰撞，進而肇事。

當時王婦無大礙，但聲稱因趕時間，未等警方前來處理車禍即駛離現場，經警方通知到案說明。

警方事後對王婦依違反道路交通管理處罰條例62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」，可處1000元至3000元罰鍰，予以舉發在案。另大貨車違規併排臨停，亦依法製單舉發。

警方指出，此次事故，王、何2人均無受傷亦無飲酒情事，有關肇事責任，由交通大隊釐清判定。

74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭，讓單車嬤嚇傻；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭，讓單車嬤嚇傻；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
74歲王姓老婦9日上午7時許騎機車行經高市哈囉市場，為閃臨停轎車及單車嬤，往左偏移擦撞左側駛過的轎車後倒地，險遭爆頭；網友直指差點住「帳篷」。圖／取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」

車禍 車道 高雄市

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