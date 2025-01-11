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高市保母到宅托育 涉虐待孿生嬰

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄報導

高雄又傳虐嬰事件，一名母親指控保母對雙胞胎女兒又摔又打凌虐，社會局證實有接獲通報，已展開調查。示意圖／Ingimage
高雄又傳虐嬰事件，一名母親指控保母對雙胞胎女兒又摔又打凌虐，社會局證實有接獲通報，已展開調查。示意圖／Ingimage
高雄一名女子在網路社群貼文指控，去年11月將3個月大的雙胞胎女兒托育給有護理背景的林姓保母，卻從監視畫面發現女兒遭林女粗魯虐待，又摔又打，保母雖致歉並求饒勿提告，她仍通報社會局；社會局指出，已令林女暫停招收6個月，並接受調查，若屆期未改善將開罰並廢止登記。

社會局表示，該名保母去年11月11日到宅托育2名3個月大女童，家長已驗傷、尚未報警，該保母去年1月以相關科系資格登記到宅托育，先前無違規紀錄；若查證該名保母施暴、違反兒童及少年福利與權益保障法，可罰6萬至60萬元，並公布姓名，廢止居家托育登記，終生不得擔任居家托育人員。

一名育有3個月大雙胞胎女兒的女子在網路社群Threads貼文描述，女兒托育給保母卻遭虐待過程；女子指控從，沒想過保母虐兒的事會發生在她身上，前面兩個兒子都是自己和家人帶，她千求萬求得來的寶貝女兒居然被保母虐待。

該女陳述，虐待雙胞胎女兒的林姓保母因照顧好幾個朋友的寶寶，且具護理背景，也是待過嬰兒室出來的合法保母，經朋友介紹，才讓林女照顧雙胞胎女兒。

「看到我兩個女兒被保母粗魯虐待的影片，我真的哭出來……」，女子不解，一開始都好好的，也反覆監看監視器，沒想到孩子卻被林女又摔又打；女子指已通報社會局，委請律師準備提告。

保母 托育

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