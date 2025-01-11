幼師高壓易情緒失控 學者籲改善工時人力

國內幼兒機構屢傳虐童案，學者認為與缺乏同理心、慈悲心及情緒控管不佳、不當使用權利有關。示意圖／聯合報系資料照 校園虐待、狼師頻傳，教育學者指出，幼教師、教保員屬於高壓勞動工作，容易累積負面情緒，建議改善教育環境，增設助理教師、工作4小時提供30分鐘休息時間，也可利用校園職場心理諮商服務，不當對待通報機制也應強化。

清華大學幼兒教育學系主任辛靜婷分析，教保員、幼教師和幼兒相處8小時，近年來師生比從1比15下降到1比12，但幼兒園都是2個老師照顧24名學生，幼兒哭鬧、有照顧需求，高壓環境易增加情緒失控風險。

辛靜婷認為，應改善工時與人力，以美國托育中心為例，老師工作4小時能離開教育現場休息30分鐘，有助理教師到班級分擔工作，打造專業、友善的工作環境，幼兒才能獲得更好的保護與教育。

彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘指出，虐童、狼師問題出在個人心理健康不佳、不當使用權力造成，須加強教育人員的同理心教育、壓力與情緒控管能力，以及校園情境法治教育。

王智弘說，校園工作壓力大於過往，容易壓力調適不佳，校園職場員工心理諮商、協助方案，在美國行之有年，台灣仍在起步階段，教育機構可求助，提升教師心理健康與情緒控管能力。

辛靜婷指出，各縣市對於托嬰中心有定期訪視機制，幼兒園僅有年度評鑑，應強化不當對待通報機制，可仿效性平事件規定48小時應通報，否則裁罰，以遏止不當對待行為。