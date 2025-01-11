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假出金網詐193億 42人聲押獲准
全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助三千○八十一個假投資網站假出金六點三億，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金，台北地檢署指揮新北市刑大「斬金」破獲詐團，聲押四十二人獲准，初步清查全台被害人至少七○七五人，財損高達一九三億元。
警方指出，去年六月分析全市每天發生詐財案，從中發現有多名出金車手，常持大額現金到特定金融機構辦理跨行匯款，甚至有名年僅十八歲的李姓車手，七個月內共匯款二一八七次、金額高達一億三千餘萬元，專案小組追蹤發現詐騙遍及全台。
檢方調查，詐團成員架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司在網路刊登投資廣告，待被害人上當之後，由假出金詐團的「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利假象，讓被害人誤信投資網站，有名婦人受騙一點八億元。
檢警調查，詐團不會直接連繫被害人騙錢，而是協助三○八一個假投資網站收錢，截至二○二四年十二月二十六日止，被害人逾七千人，財損推估為一九三億餘元，假出金金額為六億餘元。
北檢動員十四名檢察官偵辦，新北警也投入三百名警力，加上Ｍ化偵查網路系統執行「斬金行動」，緝獲游姓、李姓與余姓核心幹部，還有出金和收水車手共五十六人，聲押四十二人獲准，其餘人各以五至十五萬元交保、限制出境。
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