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基市警尾牙 局長貼女警臉挨告

聯合報／ 記者游明煌廖炳棋／連線報導

基隆刑事尾牙會餐爆局長翁群能疑性騷，呈報警政署調查。本報資料照片
基隆刑事尾牙會餐爆局長翁群能疑性騷，呈報警政署調查。本報資料照片
基隆市警察局本月八日在基隆港辦刑事人員尾牙，局長翁群能遭控擁抱一名相距卅七歲的女性偵查佐，臉頰還觸碰到對方臉頰。市警局表示，翁是長輩對晚輩的親切問候，並非性騷，連同當天餐會現場監視器呈報警政署派專人調查，女偵查佐昨已提告。

市警局當時在基隆港席開十五桌辦餐會，除市刑大各隊，各分局偵查隊人員也都出席，翁群能提供一台四十五吋電視摸彩，氣氛熱絡。詎料事後傳出翁在逐桌敬酒時，疑有性騷擾。據了解，女偵查佐現場不知所措，但強裝鎮定，返回偵查隊才覺得委曲爆哭，向上級反映「覺得不舒服」，請假二天休息。

市警局表示，因涉及女性同仁，無法對外說明細節，但坦然面對，當時翁群能敬酒時，與女偵查佐熱情寒喧，有「一下子的擁抱行為」，目前將監視器呈報警政署另移送檢方調查。

市警局指，目前理解是長輩對晚輩的親切問候，也是一種國際禮儀，絕非性騷行為。但女偵查佐年僅廿五歲，翁群能已六十二歲，此說法引起基層熱議。

市警局內部人員說，翁群能酒量不錯，酒後會比較熱情，說話變得比較大聲，有時會和熟識的同仁擁抱、拍肩，是一種親切的表達，敬酒時現場合有上百人，不太可能逾矩。

也有人認為，不管多親切，對年輕女警不能用這套，沒掌握好長官分際，「握手還可以，擁抱還貼臉頰就太過」。

警政署回應，翁群能疑言行失檢案，已由督察室指派專責人員調查，盡速釐清真相，如有違法違紀情事，將依法處置。

基隆港 晚輩 監視器

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基隆刑事尾牙餐會 警局長翁群能遭爆性騷 呈報警政署調查

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