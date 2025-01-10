台中1個半月的交通大執法 嚴格抓酒駕、毒駕

台中市今年1月1日至2月16日展開「2025春節交通安心大執法」專案，嚴格取締酒駕、毒駕，台中市長盧秀燕今晚赴南屯區公益路、惠中路視察，她表示這次為期近1個半月超長時間專案，是因應多個連續假期，預防危險駕駛維護用路人安全。

盧秀燕說，過年期間交通繁忙、喝酒應酬多，為維護交通安全今年1月1日起至2月12日元宵節，將近一個半月台中市警察局、交通局聯合舉行交通安心大執法專案，重點是取締酒駕、毒駕，2種危險駕駛都害人不淺。

盧表示，執行這麼長時間的專案，是因應春節前到過年期間，中間包括跨年、春節及元宵節等多個節慶，要特別加強交通安全執法，辛苦警察局、交通局人員。

盧還說，根據交通部資料台中市2024年交通死傷、肇事事故大幅下降，成果得來不易，因2023年台中成績不怎麼好，經過2024年努力死傷人數大為降低，以去年交通死亡人數減少34人，下降改善幅度是六都第一，另酒駕死亡、行人交通死亡，也各下降6成、3成。