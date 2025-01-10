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1移工遭綁票勒贖100萬 台中警宜蘭攻堅救肉票、5嫌收押禁見

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

張姓男子等5名男子日前涉嫌從台中擄走1名越南籍移工，囚禁宜蘭，並勒贖數億元越南盾；台中警方昨攻堅救出肉票，並捕張嫌等5人，檢方今聲押5人獲准、法院收押禁見。聯合報系資料照
張姓男子等5名男子日前涉嫌從台中擄走1名越南籍移工，囚禁宜蘭，並勒贖數億元越南盾；台中警方昨攻堅救出肉票，並捕張嫌等5人，檢方今聲押5人獲准、法院收押禁見。聯合報系資料照

張姓男子等5名男子日前涉嫌從台中擄走1名越南移工，囚禁宜蘭，並勒贖數億元越南盾、折合約新台幣100萬元；台中警方昨攻堅救出肉票，並捕張嫌等5人，檢方今聲押5人獲准、法院收押禁見，警方持續追查共犯。

台中市警方日前獲報，一名越南籍移工遭人囚禁勒贖，立即組專案小組偵辦。經循線追查，檢警昨在宜蘭縣攻堅救出肉票，並逮捕涉案的台籍張、蕭、謝、黃姓男子，以及越籍阮姓男子等5男，漏夜偵辦。

據了解，張男等人透過網路認識被害移工，將肉票從台中擄到宜蘭囚禁毆打，期間再透過視訊，向被害移工親友勒贖數億元越南盾（折合約新台幣100萬元）。全案詢後移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後依擄人勒贖等罪向法院聲押獲准，今由法院收押禁見。

宜蘭 攻堅 移工 越南

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