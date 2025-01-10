假冒「香港著名中醫學院」線上問診 北市警阻婦匯163萬
台北市一名年逾7旬陳姓婦人，看到網路瘦身藥廣告，加入詐騙集團假冒的「香港著名中醫學院」群組，遭詐騙集團偽冒線上看診，被對方要求購買昂貴瘦身藥材，婦人要匯款163萬元，被台北市信義警分局五分埔派出所攔阻。
遭詐騙陳姓婦人表示，她看到網路有瘦身藥廣告，與對方聯繫後加入Line群組，其中一名網友自稱是「香港中文大學中醫學院」的醫生，雙方透過Line線上看診，訂定瘦身計畫，對方要求陳婦每天回報體重數據，並寄送昂貴藥物或健康食品至婦人住處，讓婦人深信不疑。
上個月底，詐團向陳婦表示，她為減肥成功案例，要幫她報名減肥比賽，要繳交保證金等費用高達163萬元，婦人要到銀行匯款，被銀行人員察覺異狀，趕緊向警方通報。
警方聽聞後立即查詢「香港中文大學中醫學院」相關資訊，發現2024年07月09日，醫學院發表聲明，院方都是現場看診，絕無使用電話方式診斷、寄送藥物等，警方現場撥打學院電話確認，醫學院明確表示醫生絕無「以電話方式進行遙診看症及銷售健康產品一事」。
警方同步通知婦人親人到場勸說，經警方與家屬耐心勸說下，阻止陳婦匯款新幣163萬元。
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