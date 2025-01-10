北市男上班途中衝回住處頂樓墜地身亡 妻聞死訊腿軟痛哭

58歲吳姓男子今天早上出門上班，孰料上班到一半，跑回北市松山區住處頂樓一躍而下，當場沒有呼吸心跳，由於掉落到南京東路人行道，民眾見狀報警，送醫一小時不治。

警方聯繫家屬，他老婆當時就在住處，聽到「老公從住家大樓墜落」，嚇到腿軟痛哭失聲，警方已排除外力因素，後續依程序報請檢察官相驗。

松山警方今天下午4點10分獲報，南京東路五段一棟住商混合大樓有民眾墜落，趕抵發現吳男口鼻出血，已沒有呼吸心跳，緊急送國泰醫院急救，不幸於下午5點9分不治。

警方拉起封鎖線，從死者張男的包包內的證件釐清他身分，發現是附近住戶，致電通知家屬情況，當時他老婆就在屋內，獲悉後不敢置信，趕到醫院崩潰大哭。

警方調閱大樓監視器畫面，發現死者從外面跑回住處後，直搭電梯到11樓大樓頂樓，不到一分鐘就墜落，排除外力因素，報請檢察官司法相驗，釐清死因。

據了解，死者跟家人同住，今天早上正常出門上班，老婆還目送他離開，沒想到在上班途中跑回家墜落；初步了解，是家庭壓力導致憾事發生。

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