快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

聽新聞
0:00 / 0:00

北市男上班途中衝回住處頂樓墜地身亡 妻聞死訊腿軟痛哭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

58歲吳姓男子今天早上出門上班，孰料上班到一半，跑回北市松山區住處頂樓一躍而下，當場沒有呼吸心跳，由於掉落到南京東路人行道，民眾見狀報警，送醫一小時不治。

警方聯繫家屬，他老婆當時就在住處，聽到「老公從住家大樓墜落」，嚇到腿軟痛哭失聲，警方已排除外力因素，後續依程序報請檢察官相驗。

松山警方今天下午4點10分獲報，南京東路五段一棟住商混合大樓有民眾墜落，趕抵發現吳男口鼻出血，已沒有呼吸心跳，緊急送國泰醫院急救，不幸於下午5點9分不治。

警方拉起封鎖線，從死者張男的包包內的證件釐清他身分，發現是附近住戶，致電通知家屬情況，當時他老婆就在屋內，獲悉後不敢置信，趕到醫院崩潰大哭。

警方調閱大樓監視器畫面，發現死者從外面跑回住處後，直搭電梯到11樓大樓頂樓，不到一分鐘就墜落，排除外力因素，報請檢察官司法相驗，釐清死因。

據了解，死者跟家人同住，今天早上正常出門上班，老婆還目送他離開，沒想到在上班途中跑回家墜落；初步了解，是家庭壓力導致憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

北市松山區今天發生墜樓意外，一男傷重不治。記者翁至成／翻攝
北市松山區今天發生墜樓意外，一男傷重不治。記者翁至成／翻攝

檢察官 老婆 頂樓

延伸閱讀

蔣萬安任內首次預算政黨協商後表決 5案全數過關

蔣萬安總預算「闖關戰」 雙城論壇等5案今晚將表決

吳乃仁違法抽加熱菸遭檢舉 北市衛生局要查了

懷疑有小三？北市女持「30公分料理刀」當街追砍老公 身中2刀他不願提告

相關新聞

「假出金」詐騙全台逾7千人 不法獲利193億42人聲押獲准

全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助3081個假投資網站假出金6.3億，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金。台北地檢署指...

假冒「香港著名中醫學院」線上問診 北市警阻婦匯163萬

台北市一名年逾7旬陳姓婦人，看到網路瘦身藥廣告，加入詐騙集團假冒的「香港著名中醫學院」群組，遭詐騙集團偽冒線上看診，被對...

北市男上班途中衝回住處頂樓墜地身亡 妻聞死訊腿軟痛哭

58歲吳姓男子今天早上出門上班，孰料上班到一半，跑回北市松山區住處頂樓一躍而下，當場沒有呼吸心跳，由於掉落到南京東路人行...

嘉義民間救護車闖紅燈未減速追撞事故 1死3傷

台37線嘉義縣太保路段昨天發生民間救護車與自小客車追撞事故，4人送醫，其中救護車上8旬丁婦不治；檢警今天相驗，死因頭部重...

影／新北警斬斷全台最大詐騙金流 18歲車手7個月經手1.3億元

新北市刑警大隊近日配合台北地檢署破獲全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人、查扣現金1301萬餘元，並發...

全國同步打詐掃黑肅槍 逮詐團5732人查扣近8億元

行政院政務委員林明昕今天到刑事警察局，視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝成果」並主持記者會，去年11月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。