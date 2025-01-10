快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

曾任職中油探採單位主管 八旬王姓獨居老人家中猝逝

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市81歲王姓獨居老翁今天失聯，維祥里長周靖凱接到家屬求援電話，下午會同警方找鎖匠開鎖進入老翁家裡查看，發現老翁躺臥在床邊地板，警員先對他實施CPR，救護人員到達後發現老翁已死亡多時。老翁曾任中油探採單位主管，周靖凱表示，老人獨居的情況越來越多，需要大家多關心。

周靖凱說，他今天中午接到老翁女兒的電話，表示無法聯絡到父親，心裡很擔憂，他幫忙到老翁住家外叫人，但無人應門，老翁女兒聽了情況，焦急地從桃園趕回苗栗，不料在新竹塞車，拜託他先找鎖匠進門查看。

他表示，他找鎖匠並報警會同2名警員，下午2點多入屋查看，發現老翁躺在床邊下方沒有反應，立刻打119，在救護人員未抵達前，先對老翁實施CPR，救護人員抵達後，發現老翁死亡多時，未再送醫。

周靖凱說，老翁過去在中油探採事業部任職主任，兒女在北部工作、定居，老翁妻子過世後，兒女曾把他接過去住，但他不適應都會生活，又回苗栗住，女兒每天都會打幾通電話跟父親聯絡，昨晚雙方還通話過，但今天上午、中午打電話都沒人接，擔心有狀況請他幫忙查看，但很遺憾老翁已往生。

他說，現在社區內的獨居老人愈來愈多，他去拜訪時如果碰到對方居住外地的家人，都會要求取得連絡電話，希望有緊急狀況時能即時通報對方。這兩天氣溫驟降，老翁是否因天冷受影響，他不清楚，但希望大家多關心獨居老人並經常聯繫。

苗栗市王姓獨居老人今天失聯，維祥里長周靖凱受託找鎖匠會同警方入屋 查看，救護人員趕抵時，發現老人已死亡多時，未再送醫。圖／周靖凱提供
苗栗市王姓獨居老人今天失聯，維祥里長周靖凱受託找鎖匠會同警方入屋 查看，救護人員趕抵時，發現老人已死亡多時，未再送醫。圖／周靖凱提供

獨居老人

延伸閱讀

油價小漲！中油宣布明日起汽、柴油價格各調漲0.1元

中油澎湖營業處長上任 期勉做好四安讓人心安

苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

相關新聞

「假出金」詐騙全台逾7千人 不法獲利193億42人聲押獲准

全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助3081個假投資網站假出金6.3億，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金。台北地檢署指...

假冒「香港著名中醫學院」線上問診 北市警阻婦匯163萬

台北市一名年逾7旬陳姓婦人，看到網路瘦身藥廣告，加入詐騙集團假冒的「香港著名中醫學院」群組，遭詐騙集團偽冒線上看診，被對...

北市男上班途中衝回住處頂樓墜地身亡 妻聞死訊腿軟痛哭

58歲吳姓男子今天早上出門上班，孰料上班到一半，跑回北市松山區住處頂樓一躍而下，當場沒有呼吸心跳，由於掉落到南京東路人行...

嘉義民間救護車闖紅燈未減速追撞事故 1死3傷

台37線嘉義縣太保路段昨天發生民間救護車與自小客車追撞事故，4人送醫，其中救護車上8旬丁婦不治；檢警今天相驗，死因頭部重...

影／新北警斬斷全台最大詐騙金流 18歲車手7個月經手1.3億元

新北市刑警大隊近日配合台北地檢署破獲全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人、查扣現金1301萬餘元，並發...

全國同步打詐掃黑肅槍 逮詐團5732人查扣近8億元

行政院政務委員林明昕今天到刑事警察局，視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝成果」並主持記者會，去年11月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。