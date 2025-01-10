曾任職中油探採單位主管 八旬王姓獨居老人家中猝逝

苗栗市81歲王姓獨居老翁今天失聯，維祥里長周靖凱接到家屬求援電話，下午會同警方找鎖匠開鎖進入老翁家裡查看，發現老翁躺臥在床邊地板，警員先對他實施CPR，救護人員到達後發現老翁已死亡多時。老翁曾任中油探採單位主管，周靖凱表示，老人獨居的情況越來越多，需要大家多關心。

周靖凱說，他今天中午接到老翁女兒的電話，表示無法聯絡到父親，心裡很擔憂，他幫忙到老翁住家外叫人，但無人應門，老翁女兒聽了情況，焦急地從桃園趕回苗栗，不料在新竹塞車，拜託他先找鎖匠進門查看。

他表示，他找鎖匠並報警會同2名警員，下午2點多入屋查看，發現老翁躺在床邊下方沒有反應，立刻打119，在救護人員未抵達前，先對老翁實施CPR，救護人員抵達後，發現老翁死亡多時，未再送醫。

周靖凱說，老翁過去在中油探採事業部任職主任，兒女在北部工作、定居，老翁妻子過世後，兒女曾把他接過去住，但他不適應都會生活，又回苗栗住，女兒每天都會打幾通電話跟父親聯絡，昨晚雙方還通話過，但今天上午、中午打電話都沒人接，擔心有狀況請他幫忙查看，但很遺憾老翁已往生。