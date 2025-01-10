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嘉義民間救護車闖紅燈未減速追撞事故 1死3傷

中央社／ 嘉義市10日電

台37線嘉義縣太保路段9日發生民間救護車與自小客車車禍事故，傷者包含救護車上3人及自小客車駕駛，其中準備轉診的8旬婦人送醫不治。檢警10日初判主要肇因為救護車闖紅燈未減速。中央社（嘉義縣消防局提供）
台37線嘉義縣太保路段9日發生民間救護車與自小客車車禍事故，傷者包含救護車上3人及自小客車駕駛，其中準備轉診的8旬婦人送醫不治。檢警10日初判主要肇因為救護車闖紅燈未減速。中央社（嘉義縣消防局提供）

台37線嘉義縣太保路段昨天發生民間救護車與自小客車追撞事故，4人送醫，其中救護車上8旬丁婦不治；檢警今天相驗，死因頭部重創，肇因為救護車闖紅燈未減速，駕駛將依法函送。

嘉義縣消防局於昨天下午獲報，指台37線嘉義縣太保路段與嘉56線路口發生車禍事故，立即派遣救護車前往，趕抵發現為民間救護車與自小客車車禍，傷者包含救護車上3人及自小客車駕駛受傷，並送醫治療。

警方表示，救護車上準備轉診至嘉義市區醫院的88歲丁姓老婦人送醫急救後，仍於昨天傍晚宣告不治。檢警今天相驗，丁婦頭部有撕裂傷、外傷等傷勢，致命傷為頭部重創。

檢警指出，透過監視器畫面，民間救護車23歲黃姓駕駛沿台37線往北行駛，車上載有準備轉診至嘉義市區醫院的丁婦及在旁照護的女護理師，自小客車呂姓男駕駛沿嘉56線往西行駛，當時救護車行經紅燈路口並無減速，直接追撞自小客車右側。

檢警說，黃男、呂男均無酒駕情形，民間救護車闖紅燈未減速為主要肇因，救護車即使執行勤務，在行駛紅燈路口也應鳴笛並減速行駛，不應加速闖紅燈。

嘉義縣警察局水上分局表示，救護車雖然有道路優先權，但是沒有絕對路權，行駛道路路口應該注意左右來車，確保交通安全，避免造成更大傷亡。

嘉義 救護車 闖紅燈

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