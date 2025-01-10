影／新北警斬斷全台最大詐騙金流 18歲車手7個月經手1.3億元

新北市刑警大隊近日配合台北地檢署破獲全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人、查扣現金1301萬餘元，並發現許多被害人至今還不知道受騙，呼籲有透過網路社群投資的民眾注意，有機會討回被騙的錢。

新北市警察局長廖訓誠指出，刑大詐欺防制辦公室去年6月間分析全市每天發生的詐財案例，從中發現有多名出金車手，經常持大額現金到特定金融機構辦理跨行匯款，其中甚至有1名年僅18歲的李姓車手，7個月內共匯款2187次、金額高達1億3千餘萬元。

專案小組持續追蹤後，去年10月報請台北地檢署指揮偵辦，並向刑事局通報此類詐團取信被害人的新手法，逐一過濾出金匯款金流，發現涉詐案件遍及全台。

這個集團不負責直接連繫被害人騙錢，而是協助3081個假投資網站收錢、小額出金匯款至被害人帳戶，營造投資獲利假象，讓被害人誤信加入正當投資管道，以便後續投入更大筆資金。

警方蒐證鎖定該集團核心分子、出金水房及旗下車手之後，由北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市警察局300名警力。

去年12月30日、今年1月2日、1月7日發動三波拘提搜索行動，分別至雙北、桃竹苗、中彰、嘉南、高屏共31個處所，緝獲29歲游姓、45歲李姓、42歲余姓核心幹部、以及出金和收水車手等犯嫌共56人，依詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。

同時查扣現金1301萬8400元、黃金460.75公克（約值128萬元）、以及瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、大麻煙彈19顆等物。另查獲毒品分裝工廠，查扣K他命1.2公斤、混用多種毒品的哈密瓜錠345克、毒品咖啡包1466包及分裝工具。

北檢動員14名檢察官、14名檢察事務官協助偵訊後，陸續向台北地方法院聲押42人獲准，其餘涉案較輕14人，分別以5至15萬元交保並限制出境、出海。

檢方統計，這個負責金流的「假出金集團」，涉嫌協助超過3081個假投資網站，「假出金」約6億329萬餘元詐騙被害人，截至去年12月26日止，已報案的被害人共7075人，財損金額推估約為193億餘元，其中還有1名婦人前後受害金額高達1.8億元。

檢警發現，本案仍有許多被害人以相同或類似手法遭詐騙尚未發覺、報案，目前已通報高檢署協請各地預警中心注意處理此類案件，避免更多民眾遭詐騙。 同時籲請尚未報案的被害人盡速出面，就近至住居所轄區警分局或派出所報案協助偵辦，或許還有機會討回部分被騙的錢。

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