行政院政務委員林明昕今天到刑事警察局，視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝成果」並主持記者會，去年11月18日至29日，全國警方偵破詐騙集團962件，到案犯嫌5732人，其中有456人遭法院羈押。

刑事局表示，到案犯嫌5732人中，包含金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心腳色；另查扣不法利得7億9285萬元，包含現金4億5127萬元、土地22處、房屋5處、汽車212輛，虛擬貨幣換算新台幣，價值8412萬元。

刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團涉詐欺、洗錢案，查扣現金16萬餘元、手機24支、土地代辦文件、電腦、隨身碟、行動硬碟等證物、扣押裁定財產500萬餘元。

掃蕩幫派犯罪組織方面，針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動，其中竹聯幫27件、天道盟12件、太陽聯盟2件、四海幫2件、風飛砂幫1件、牛埔幫1件、十五份組合1件、至尊盟1件、松聯幫1件及其他幫派組合68件，逮捕721名嫌犯，查扣犯罪所得達8595萬元，其中案件涉詐欺有46件299人。

高雄市警察局偵破正義會桃園分會成員等18人，成立通訊行詐欺集團案，查扣現金58萬餘元、匾額、點鈔機、愷他命5包、汽車6輛、西瓜刀、瓦斯槍、電腦主機、筆記型電腦、手機等證物。

肅清非法槍械方面，查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝，包含制式槍2枝、非制式槍枝373枝、模擬槍37枝及改造場所8處。