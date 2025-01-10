再晚10分鐘就來不及 台南男感謝消防員救命

台南黃姓男子去年平安夜下班時間，突然胸悶冒冷汗，快喘不過氣，緊急連絡119，經和緯消防分隊人員操作12導程心電圖系統，判讀為急性心肌梗塞，同時線上醫師指導群組也判讀同樣結果，迅速處置後送醫院快速掌握患者狀況救治，黃順利出院返家，8日親自到分隊向救護人員致謝。

黃親自向當天出勤的消防員蔡詠倫、陳俊豪深深致謝，他說，如果沒有兩人的專業急救處置即時送醫，結果可能會如醫生所說的，晚10分鐘憾事就會發生。現場第六大隊大隊長邱淵明等人一同分享這份喜悅與感謝。

消防局局長李明峯表示，心臟疾病為近10年國人十大死因第2名，其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，而心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率。

同時，台南市消防局每部救護車均已配備12導程心電圖系統完成，為六都中的建置相關設備的前段班，守護市民的生命安全。