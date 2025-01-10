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「假出金」詐騙全台逾7千人 不法獲利193億42人聲押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助3081個假投資網站假出金6.3億，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金。台北地檢署指揮新北市警局刑警大隊「斬金」破獲詐團，日前羈押42人獲准，初步清查全台被害人至少7075人，財損高達193億餘元，呼籲民眾慎防詐騙、提醒被害人盡速報案。

北檢去年10月成立「預警中心」，與金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報、資料調取，日前接獲臨櫃異常匯款，指揮新北市刑大溯源，因而破獲全台最規模的假出金詐欺集團。

檢方調查，詐騙集團成員架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司人員在網路刊登投資廣告，待被害人上當投資後，由假出金詐團的「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利假象，被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金。

檢方統計，假出金集團涉協助超過3081個假投資網站「假出金」詐騙被害人，截至2024年12月26日止，已報案的被害人7075人，財損金額推估約為193億餘元（持續比對中），假出金金額約為6億329萬餘元。

北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦，共計動員14名檢察官支援及14名檢察事務官協辦，並指揮新北市政府警察局逾300名警力，再加上M 化偵查網路系統執行「斬金行動」。

檢方從2024年12月底三波搜索及傳訊案關人等，共拘提56人、搜索31處，陸續向台被地方法院聲押42人獲准，查扣現金1301萬8400元、黃金460.75公克（約128萬元），還有瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、大麻菸彈19顆等物。另，查獲毒品分裝工廠中愷他命 1.2公斤、混用多種毒品的哈密瓜錠345克、毒品咖啡包1466包及分裝工具一批。

北檢指出，本案仍有被害人受騙上為報案，呼籲民眾慎防此詐騙手法，尚未報案的被害人出面報案。

台北地檢署「斬金行動」日前破獲全台最大「假出金」詐騙集團，羈押42人，出估全台被害人至少7075人，財損高達193億餘元。聯合報系資料照
台北地檢署「斬金行動」日前破獲全台最大「假出金」詐騙集團，羈押42人，出估全台被害人至少7075人，財損高達193億餘元。聯合報系資料照

被害人 詐騙集團

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