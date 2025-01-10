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柯志恩也住這！高雄豪宅爆糾紛 荒謬住戶痛毆保全砸大廳
高雄市鼓山區某政商豪門聚集的大樓，昨天發生住戶與保全員糾紛，保全員報警，遭1名住戶打傷，警方今天受理後依傷害罪嫌將全案函送法辦。
據了解，這棟大樓住戶住了許多政商名流，包括立委柯志恩和高雄市政府局處首長也住大樓內，門禁森嚴。
警方據報，昨天清晨6時30分許，莊姓保全員（26歲）遭住戶吳姓男子（53歲）涉嫌毆打成傷，公設物品也遭毀損。員警到場時，被控打人的吳姓男子已經返回住處，因飲酒過量在房內沉睡，未說明原因。
莊姓保全員向警方說，與吳男發生爭執而遭毆打，且吳男還毀損大廳部分設施。警方通知吳男到案說明，依傷害、毀損罪嫌函送法辦。
警方表示，民眾應以理性方式處理生活爭議，避免情緒失控導致肢體衝突或毀損行為，進而觸犯法律，若遭遇緊急情況，請立即撥打110報警處理，警方將迅速到場確保雙方權益與安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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