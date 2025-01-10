快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

聽新聞
0:00 / 0:00

懷疑有小三？北市女持「30公分料理刀」當街追砍老公 身中2刀他不願提告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子懷疑老公在外面搞外遇，昨天晚上持逾30公分料理刀在北市中山區大馬路追砍，老公身中2刀，其中右胸被捅一刀，經送醫急救沒有生命危險，轄區警方趕抵，依準現行犯逮捕林女，儘管老公不提告，警詢後依家暴法逮捕，移送台北地檢署偵辦。

中山警方9日晚上9點多獲報，吉林路有人持刀追砍趕抵，傷者是55歲羅姓男子，他右胸遭穿刺傷、右上臂割傷，鮮血直流，緊急協助送醫，在現場查獲持刀犯嫌50歲林女，依法查扣料理刀，並依準現行犯逮捕。

警方調查，雙方是夫妻關係，林女懷疑老公在外面出軌，頻頻質問，9日早上負氣離家，老公無奈出門上班，經溝通後，雙方相約晚上在吉林路某超商前見面，由老公騎車載老婆回家，孰料見面後隨即被追砍。

林女警詢時坦承犯行，甚至情緒不穩在派出所大叫，儘管傷者羅男並未提出傷害告訴，2人也無家暴保護令聲請紀錄，警方仍依家庭暴力防治法第29條逮捕，移送法辦。

事發影片曝光，只見老公嚇得在大馬路上逃竄，且還帶著安全帽；據了解，林女使用的料理刀正是在超商所購買，預謀犯罪動機明顯，所幸沒有鬧出人命。

中山警方呼籲，遭受家庭暴力或有緊急狀況，可撥打110、113保護專線，或向派出所及家庭暴力防治中心等單位請求協助，切勿因一時衝動發生憾事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林姓女子（橘圈者）懷疑老公（紅圈者）在外面搞外遇，昨天晚上持逾30公分料理刀在北市中山區大馬路追砍對方。記者翁至成／翻攝
林姓女子（橘圈者）懷疑老公（紅圈者）在外面搞外遇，昨天晚上持逾30公分料理刀在北市中山區大馬路追砍對方。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯案用料理刀。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯案用料理刀。記者翁至成／翻攝

家庭暴力 料理 老公

延伸閱讀

最強冷氣團來襲「注意保暖」北市內科OHCA死亡案已7人

「饗饗」疑食物中毒案就醫增至56人 北市揭這區間最多人用餐

北市總預算闖關蔣萬安政策考驗…今政黨協商 藍營「甲動」不惜表決戰

農曆春節保平安 北市消防籲謹記3大防災細節

相關新聞

懷疑有小三？北市女持「30公分料理刀」當街追砍老公 身中2刀他不願提告

林姓女子懷疑老公在外面搞外遇，昨天晚上持逾30公分料理刀在北市中山區大馬路追砍，老公身中2刀，其中右胸被捅一刀，經送醫急...

「假出金」詐騙全台逾7千人 不法獲利193億42人聲押獲准

全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助3081個假投資網站假出金6.3億，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金。台北地檢署指...

柯志恩也住這！高雄豪宅爆糾紛 荒謬住戶痛毆保全砸大廳

高雄市鼓山區某政商豪門聚集的大樓，昨天發生住戶與保全員糾紛，保全員報警，遭1名住戶打傷，警方今天受理後依傷害罪嫌將全案函...

17歲少年計畫和網友外出過夜 母憂兒淪豬仔哭求警協助

高市梁姓女子因17歲兒子交了同齡女網友，得知兒子計畫和未謀面女網友外出過夜，由於女方稱媽媽在大陸、爸爸在國外，只有哥哥同...

新消防職業安全元年啟動！新北消防局守護第一線消防人員

新北市消防局今天上午10時在緊急應變指揮學院（ERCA）舉辦「2025年消防人員職業安全衛生暨災害搶救實務研討會」，由新...

台南傳幼兒園虐童！全班26人「18人受害」被巴頭、拳打腳踢還摔地板

台南市歸仁區某幼兒園傳出虐童，家長今天在議員陪同下出面控訴，目前初步調查一班26人有18位幼兒疑受不當對待，都是不滿3歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。