懷疑有小三？北市女持「30公分料理刀」當街追砍老公 身中2刀他不願提告

林姓女子懷疑老公在外面搞外遇，昨天晚上持逾30公分料理刀在北市中山區大馬路追砍，老公身中2刀，其中右胸被捅一刀，經送醫急救沒有生命危險，轄區警方趕抵，依準現行犯逮捕林女，儘管老公不提告，警詢後依家暴法逮捕，移送台北地檢署偵辦。

中山警方9日晚上9點多獲報，吉林路有人持刀追砍趕抵，傷者是55歲羅姓男子，他右胸遭穿刺傷、右上臂割傷，鮮血直流，緊急協助送醫，在現場查獲持刀犯嫌50歲林女，依法查扣料理刀，並依準現行犯逮捕。

警方調查，雙方是夫妻關係，林女懷疑老公在外面出軌，頻頻質問，9日早上負氣離家，老公無奈出門上班，經溝通後，雙方相約晚上在吉林路某超商前見面，由老公騎車載老婆回家，孰料見面後隨即被追砍。

林女警詢時坦承犯行，甚至情緒不穩在派出所大叫，儘管傷者羅男並未提出傷害告訴，2人也無家暴保護令聲請紀錄，警方仍依家庭暴力防治法第29條逮捕，移送法辦。

事發影片曝光，只見老公嚇得在大馬路上逃竄，且還帶著安全帽；據了解，林女使用的料理刀正是在超商所購買，預謀犯罪動機明顯，所幸沒有鬧出人命。

中山警方呼籲，遭受家庭暴力或有緊急狀況，可撥打110、113保護專線，或向派出所及家庭暴力防治中心等單位請求協助，切勿因一時衝動發生憾事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線