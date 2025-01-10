17歲少年計畫和網友外出過夜 母憂兒淪豬仔哭求警協助

高市梁姓女子因17歲兒子交了同齡女網友，得知兒子計畫和未謀面女網友外出過夜，由於女方稱媽媽在大陸、爸爸在國外，只有哥哥同住，梁女擔心兒子被賣到國外當豬仔，帶著兒子奔警所哭求警方協助；結果警方獻策，可改邀女方到家一遊，讓母子欣然接受。

湖內警分局警方指出，本月3日上午10時許，梁姓女子帶著17歲兒子至湖內派出所求助，梁一見警方關切，忍不住哭了出來，哭求警方「勸勸我的小孩、我很怕他被賣去當豬仔」，讓場面一度尷尬。

當時擔服值班、備勤勤務的警員林昇、林巧恬先安撫梁女情緒，一面詢問事情緣由，梁女才緩緩告知，因近日得知17歲兒子在網路認識一名同齡的17歲少女，少女稱家住雲林，媽媽在大陸、爸爸在國外，目前和哥哥同住。

梁女說，兒子和女網友在網路上交往不到一個月，兩人未謀面，即計畫外出過夜。由於近日不少被拐騙到國外後當豬仔的新聞發生，她擔心兒子遇到詐騙集團被賣到國外當豬仔，苦勸兒子，但兒子卻不聽，情急下，只好帶兒子向警方求助。

警方了解原因後，當下先告誡少年，若女網友並非詐騙之人，但目前兩人皆未成年，若女友家人得知兩人在外過夜之事後，恐涉有妨礙性自主或其他訴訟糾紛；如若是詐騙，隻身前往外縣市赴約，恐遭詐騙集團控制、淪為豬仔，抑或遭強制拿取金融卡，被迫成為車手及人頭帳戶，會有人身安危。

警方勸完少年後，接著安慰梁女，提醒梁體若強硬阻止兒子，可能適得其反，兒子可能被逼得私下赴約，反而更加危險。

警方建議梁女可趁過年假期讓兒子邀女網友一同出遊或南下高雄聚餐，不僅能確認是否真有其人，也能了解兒子的交友狀況，警方獻策一舉兩得的做法，讓母子欣然接受。