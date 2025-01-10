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新消防職業安全元年啟動！新北消防局守護第一線消防人員

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天上午10時在緊急應變指揮學院（ERCA）舉辦「2025年消防人員職業安全衛生暨災害搶救實務研討會」，由新北市柯副秘書長慶忠主持，邀請國內外消防專家、消防學術機構代表及各地方消防實務人員，韓國首爾消防災難本部權純慶前本部長也獲邀出席一同探討強化保障消防人員職業安全。

自2013年起新北市消防局開始探討救災安全相關議題；2017年陸續推動火場安全小組（RIT）強化火災搶救作業編組；2018年敬鵬大火之後更為投入於職業安全衛生，進一步探討災害搶救、緊急救護、駐地安全、教育訓練及人員衛生健康等五大領域；因消防屬於高風險職業，消防人員為持續精進技能和培育應變能力，需接受定期與不定期的專業訓練，而又因法規政令擴編工作範疇，使得救災人員肩負更多勤業務壓力，引進美國NFPA 1500以及東京消防廳安全推進部的經驗，建構專屬新北市消防局適用的「消防機關安全衛生管理系統實施指引」。

新北市消防局自今年度起配合中央所制訂五年中程計畫並依據新修正消防法職安專章成立工作安全作業輔助團隊，提升消防工作的安全管理，進一步改善廳舍環境設施安全等，透過研討會的首長宣示並結合產業職安輔導團隊一同努力，今年為新北市政府消防局正式啟動新消防職業安全元年。

研討會中與會貴賓就職安衛推動策略進行深入交流，並體驗ERCA模擬災害情境，亦對於新北市政府消防局推動成效給予極高評價與肯定。ERCA每年培訓數百名救災指揮官，為國內首創運用科技化虛擬實境技術結合真實救災案例的訓練平台。提供最先進的訓練體驗，並完成開發「消防指揮基礎概念」、「火場安全與風險管理」、「火場情境戰術運用」、「車禍救助事故」及「大隊幕僚運作」等十門課程，提供學員在虛擬情境中進行搶救訓練。

消防局陳崇岳局長表示，為能有效提升消防人員對安全文化的認同感，應持續全面檢視安全標準與作業程序，更強調須透過不斷深化宣導與教育訓練，以因應多元風險與挑戰，並攜手打造更安全、更完善的工作環境。

新北市副秘書長柯慶忠（左）今致贈紀念品給韓國消防災難本部前本部長權純慶（中）合影留念，右為新北市消防局長陳崇岳。圖／消防提供
新北市副秘書長柯慶忠（左）今致贈紀念品給韓國消防災難本部前本部長權純慶（中）合影留念，右為新北市消防局長陳崇岳。圖／消防提供
新北市消防局今天舉辦新消防職業安全元年啟動儀式，新北市副秘書長柯慶忠（左七），韓國消防災難本部前本部長權純慶（左六），新北市消防局長陳崇岳（右七）等人共同啟動。圖／消防提供
新北市消防局今天舉辦新消防職業安全元年啟動儀式，新北市副秘書長柯慶忠（左七），韓國消防災難本部前本部長權純慶（左六），新北市消防局長陳崇岳（右七）等人共同啟動。圖／消防提供

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