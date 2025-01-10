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台南傳幼兒園虐童！全班26人「18人受害」被巴頭、拳打腳踢還摔地板

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市歸仁區某幼兒園傳出虐童，家長今天在議員陪同下出面控訴，目前初步調查一班26人有18位幼兒疑受不當對待，都是不滿3歲幼童，家長哭訴孩子被巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被用拳頭打，教育局官員也忍不住落淚斥責看不下去，該名教保員很差勁，已停職調查，警方已介入並報請檢察官指揮偵辦。

台南市議員林燕祝接獲家長集體陳情今天召開記者會，痛批「虐童接二連三、教育局政策失能」，林燕祝怒說，虐兒案一案未平一案又起，東橋才傳虐兒案，歸仁知名幼兒園再傳虐童，且受害人數有18人，從監視畫面看出教保員好像格鬥選手，對幼兒「巴頭」、「打背」、「用拳頭打」。

周小姐和先生、孩子外公一起出面指控，三人忍不住哭成一團說，沒想到虐童的社會案件會發生在自己身上，花錢讓孩子上幼兒園受虐，孩子晚上不敢睡覺，躲在車上不下車上學，詢問孩子孩子甚麼都不敢說，只會緊張的摳著指甲，透過議員調閱影帶，原來孩子被老師打，不但巴頭還打身體。

另一名吳姓男子說看到影帶的瞬間，眼淚奪眶而出，原來他的孩子因被其他孩子推擠跟老師說，老師就用拳頭打他的背部，已被老師打得趴在地上，老師還繼續打，老師還會用腳踢孩子，力道之大，孩子頭強碰撞到櫃子，也難怪孩子回家會有一些奇怪動作和語氣，看了影帶才知是模仿老師的口氣和動作。也不住落淚說，孩子沒犯錯竟被老師用力打到摔趴在地板上，還走過去補打二下，「不知道老師是什麼心態？」

林燕祝說，去年底永康東橋虐兒案有7人受虐，這次歸仁虐兒案一班26位小朋友，18位幼兒被虐待，家長先是發現原本活潑的孩子，讀了幼兒園卻眼神滿滿的驚恐，晚上睡覺會哭，詢問幼兒園，園方還保證老師都沒問題，透過她調帶，家長才看影帶大家忍不住淚流滿面，怒斥為何台南市虐兒案會層出不窮？教育局到底有沒加強稽查？集體受虐為何不報警？

教育局副局長楊智雄說，全案已展開調查，該名吳姓教保園已停職，若確定有重大違法，教保員一定處以最高60萬，施虐老師終身不得聘任，幼兒園最重可以廢照、或停招或減招，並公布名字；楊智雄說他個人的心情也看不下去，心想這樣的人怎麼可以當教保人員，實在太差勁，教育局一定會硬起來。

市府祕書長方進呈表示，絕不容許虐童案件再發生，要求教育局重新檢討處理流程，並加強幼兒園稽查，有稽查園方才有壓力，並加速調查速度應，該停職該移送從速進行。

歸仁分局副分局長徐百萱和台南市婦幼隊說，家長指訴目前有二班幼兒受虐，幼幼班的影帶硬碟受損已送原廠搶修，全案將報請檢察官偵報。

台南市教育局副局長楊智雄也忍不住掉淚說，調閱監視器後也看不下去，該名涉虐童的教保員太差勁，目前已該其停職調查。記者吳淑玲／攝影
台南市教育局副局長楊智雄也忍不住掉淚說，調閱監視器後也看不下去，該名涉虐童的教保員太差勁，目前已該其停職調查。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（右四）陪同家長出面控訴，目前已知一班26人有18人受害。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（右四）陪同家長出面控訴，目前已知一班26人有18人受害。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（左）陪同家長出面控訴，周小姐（右）說3歲的女兒晚上常爆哭也害怕上學，後來才知道經常被老師巴頭及打背，想到女兒遭遇忍不住哭了。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（左）陪同家長出面控訴，周小姐（右）說3歲的女兒晚上常爆哭也害怕上學，後來才知道經常被老師巴頭及打背，想到女兒遭遇忍不住哭了。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（右四）陪同家長出面控訴，目前已知一班26人有18人受害。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，市議員林燕祝（右四）陪同家長出面控訴，目前已知一班26人有18人受害。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，家長提供3歲女兒陳訴如何被老師巴頭及用力打背。圖／林燕祝提供
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，家長提供3歲女兒陳訴如何被老師巴頭及用力打背。圖／林燕祝提供
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，目前調查一班26人有18名幼童受不當對待，周小姐（右二）和先生出面哭訴，不到3歲的女兒晚上常爆哭也害怕上學，後來才知道常被老師巴頭及打背。記者吳淑玲／攝影
台南市再爆私立幼兒園教保員涉虐童，目前調查一班26人有18名幼童受不當對待，周小姐（右二）和先生出面哭訴，不到3歲的女兒晚上常爆哭也害怕上學，後來才知道常被老師巴頭及打背。記者吳淑玲／攝影

幼兒園 教育局 虐童

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