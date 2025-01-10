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影／台南變換車道不看也不打燈… 害後方騎士險遭對向轎車迎面撞上

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「突然被巡弋飛彈擊到對向車道。」台南有人上網爆料，指有機車騎士行經臨安路段，變換車道不看也不打燈，後方騎士被逼到對向車道，差點與對向轎車迎面撞上，在社群上引發討論。台南市警二分局說，該騎士變換車道時未讓直行車先行且於變換車道未依規定使用方向燈已違規了。

後方騎士直擊對方違規行為，PO上「WoWtchout」爆料，指對方非要這樣亂鑽亂切，這下可好了，「該慶幸我車子沒倒人沒摔吧」。影片一出，民眾反應「好危險」、「太誇張」。

第二分局交通組組長江俊億說，影片中行駛於外側車道之機車，於變換車道時未讓直行車先行，違反「道路交通管理處罰條例」第45條1項4款，處600元以上1800元以下罰鍰，且於變換車道未依規定使用方向燈，違反第42條，處1200元以上3600元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人行車務必保持行車之間安全距離，以及注意遵行方向行駛，隨時注意周遭狀況，確保行車安全。此外，變換車道時也應讓直行車先行，並注意行車交通安全。

台南有民眾上網爆料，指有機車騎士行經臨安路段，變換車道不看也不打燈，後方騎士被逼到對向車道，差點與對向轎車迎面撞上。圖／取自「WoWtchout」
台南有民眾上網爆料，指有機車騎士行經臨安路段，變換車道不看也不打燈，後方騎士被逼到對向車道，差點與對向轎車迎面撞上。圖／取自「WoWtchout」

台南 車道

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