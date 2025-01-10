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苗縣議員陳光軒遭不明人士恐嚇 警派隨扈明天歸建

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣議員陳光軒疑追查環保案件，近期屢遭不明人士騷擾、恐嚇，有人身安全疑慮，上周向警局提出專人隨護警衛人員申請；陳已在昨天完成報案及製作筆錄程序，以釐清事實真相，警方派遣的1名隨扈則將於明天歸建。

縣警局表示，為考量陳議員人身即時安全，依｢苗栗縣警察局安全警衛派遣及執勤作業要點」規定，於本月2日派遣員警1名保護其人身安全，以避免發生暴力或其他危害狀況。

陳光軒已於昨（9）日到頭份分局完成報案，警方並指派專案人員深入了解案情，經通知證人到場協助釐清，僅表示是半年前之事，近期也是風聞並沒有具體危害事實。

警方指出，有關陳議員於新竹及苗栗山區遭跟監之情事，是發生於去年7月9日，該案檢警調查已於去年8月15日在新竹市香山區及頭份市等地，查獲犯嫌並依法移送偵辦。

苗栗縣警察局派遣1名隨護，一周期間均未發現異常狀況。考量年關將近，需投入大批警力維護金融機機構、大賣場、超商及加油站等安全及加強打擊詐欺專案工作，經與陳議員說明及協調，隨護警力服勤至1月10日止，預計明天歸建投入轄區治安工作。

縣警局也重申對於入侵境內的非法傾倒廢棄物或廢棄土案件，會持續加強查辦並積極溯源，絕不容許不法之徒破壞苗栗好山、好水；對於出言恐嚇、威脅民代不法之舉，也將秉持毋枉毋縱確實查明，以保障每一位議員、各級民代及縣民安全。

陳光軒疑追查環保案件屢遭不明人士騷擾、恐嚇，有人身安全疑慮，警方派遣的隨扈將於明天歸建。圖／翻攝陳光軒臉書
陳光軒疑追查環保案件屢遭不明人士騷擾、恐嚇，有人身安全疑慮，警方派遣的隨扈將於明天歸建。圖／翻攝陳光軒臉書

新竹 苗栗縣 議員

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