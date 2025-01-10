高雄又傳虐嬰！女控雙胞胎女兒遭保母摔又打 社會局調查中

高雄又傳虐嬰！一名母親在網路指控，將千求萬求才求來的雙胞胎女兒交給自稱有護理背景的林姓保母照顧，沒想到卻遭粗魯虐待，又摔又打，她看到監視畫面當場哭出來，雖保母求饒，她仍報警並通報社會局；社會局今證實獲報，已展開調查。

一名高雄的女子昨深夜在網路社群Threads貼文指，從沒想過保母虐待幼兒的事會發生在她身上，前面兩個兒子都是自己和家人帶，她千求萬求得來的寶貝女兒們居然被保母虐待。

女子陳述，這名虐待雙胞胎女兒的林姓保母因為照顧好幾個朋友的寶寶，因為保母具有護理背景，也是待過嬰兒室出來的合法保母，經由朋友們介紹，讓這名保母照顧雙胞胎女兒。

「看到我兩個女兒被保母粗魯虐待的影片，我真的哭出來......」女子指控她發現保母虐待女兒時，保母一直抱歉，並要求她不要提告，並聲稱自己不會再做保母了，若不答應她，她會以死負責。

女子不滿林姓保母虐嬰行為，怒指寶寶被又摔又打哭泣時，林女有放過她們嗎？虐待她的孩子還情勒她；女子說，一開始都好好的，監視器也不斷在查看，她真的沒辦法想像孩子居然會成為被虐者。

女子並指，人真的不可貌相，看起來很專業清秀的保母居然是虐待者，她已通報社會局，準備提告；她並呼籲，高雄地區有讓林女照顧過的家長若還能找到監視器的趕快查查看。

有網友看到貼文鼓勵原PO「我們家也是雙胞胎女兒，她們就像天使一樣，無法想像妳的心有多痛，支持提告，雖然訴訟過程很辛苦，但絕對不能讓惡質保母再去禍害其他孩子」、「絕對要告到底」、「不要再與她有接觸，一切交給司法」「不可原諒，通常會再犯，告她吧，給她重重的教訓」、「這種人真的不能縱容！」「若是事實，寶寶太無辜，支持嚴懲」。

社會局今天上午證實已接獲這名家長通報虐嬰案，已由居托中心通報家防中心受案調查中。

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