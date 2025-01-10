派出所掛大錦旗「熱心為民服務」！8旬阿嬤感謝清水警協尋失物不吝表心意

台中清水分局清水派出所出現一面「熱心為民服務」的大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」 警方表示，錦旗原來是前天一位83歲潘姓阿嬤送來的，為的是感謝警員姚易呈受理後，連日調閱附近監視器，最終找到取走購物袋的民眾，協助潘婦順利找回失物。

清水分局指出，擺攤的潘姓阿嬤日前收攤後，將裝有健保卡及生活費9000元的購物袋，擺放於攤位旁地上不見了，阿嬤因找不到，急向警方報案請求協助，由清水派出所員警姚易呈，依規定受理報案後，返回該處發現攤位為監視器死角，姚員鍥而不捨連日擴大調閱附近監視器後，並多日利用下班時間反覆檢視影像，並時常與潘婦聯繫進度，終於發現民眾拿走購物袋，並順利找回，潘婦領回時，高興的向員警點頭道謝。

潘姓阿嬤為感謝姚姓員警多日積極的協尋，1月8日上午11時，特別製作印有「熱心為民服務」等大字的錦旗一面，前往清水警分局清水派出所當面贈予姚姓員警，以感謝熱心且辛勞的員警。此外，錦旗掛於值班前，為洽公民眾看見錦旗，將此訊息轉發到地方臉書，並留言「瞬間滿滿正能量」、「不知道姚警警官帥不帥」、「超帥」…。