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派出所掛大錦旗「熱心為民服務」！8旬阿嬤感謝清水警協尋失物不吝表心意

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中清水分局清水派出所出現一面「熱心為民服務」的大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」 警方表示，錦旗原來是前天一位83歲潘姓阿嬤送來的，為的是感謝警員姚易呈受理後，連日調閱附近監視器，最終找到取走購物袋的民眾，協助潘婦順利找回失物。

清水分局指出，擺攤的潘姓阿嬤日前收攤後，將裝有健保卡及生活費9000元的購物袋，擺放於攤位旁地上不見了，阿嬤因找不到，急向警方報案請求協助，由清水派出所員警姚易呈，依規定受理報案後，返回該處發現攤位為監視器死角，姚員鍥而不捨連日擴大調閱附近監視器後，並多日利用下班時間反覆檢視影像，並時常與潘婦聯繫進度，終於發現民眾拿走購物袋，並順利找回，潘婦領回時，高興的向員警點頭道謝。

潘姓阿嬤為感謝姚姓員警多日積極的協尋，1月8日上午11時，特別製作印有「熱心為民服務」等大字的錦旗一面，前往清水警分局清水派出所當面贈予姚姓員警，以感謝熱心且辛勞的員警。此外，錦旗掛於值班前，為洽公民眾看見錦旗，將此訊息轉發到地方臉書，並留言「瞬間滿滿正能量」、「不知道姚警警官帥不帥」、「超帥」…。

清水派出所表示，民眾贈予感謝錦旗的意義重大，是民眾認同警方維護轄區治安、交安辛勞的一種肯定，全所同仁都與有榮焉，警方同時呼籲，民眾外出時應注意保管個人隨身物品及財物，避免外出途中掉落，而遭有心人士取得及利用，若民眾拾得物品及財物應送至警察機關，切勿佔有，以免因刑事責任遭到送辦。

清水派出所出現一面「熱心為民服務」大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」圖／清水分局提供
清水派出所出現一面「熱心為民服務」大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」圖／清水分局提供
清水派出所出現一面「熱心為民服務」大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」圖／清水分局提供
清水派出所出現一面「熱心為民服務」大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」圖／清水分局提供
83歲潘姓阿嬤送來錦旗感謝警員姚易呈連日調閱附近監視器，最終協助潘婦順利找回失物。圖／清水分局提供
83歲潘姓阿嬤送來錦旗感謝警員姚易呈連日調閱附近監視器，最終協助潘婦順利找回失物。圖／清水分局提供

監視器 阿嬤

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