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國1南下五楊高架凌晨2小貨車追撞 車輛嚴重凹毀

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車，2人酒測值為0，皆受輕傷送醫救治無大礙，詳細肇事原因待釐清。

今凌晨3時53分左右接獲通報，國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，有2部車事故，陳男行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟，撞擊61歲邱女駕駛的小貨車，貨車嚴重凹毀。

陳男及邱女輕傷意識清楚送楊梅天成醫院，人酒測值均為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝
48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝
48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝
48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝
48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝
48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車。記者翁唯真／翻攝

五楊高架 國道 恍神

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