國1南下五楊高架凌晨2小貨車追撞 車輛嚴重凹毀

48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車，2人酒測值為0，皆受輕傷送醫救治無大礙，詳細肇事原因待釐清。

今凌晨3時53分左右接獲通報，國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，有2部車事故，陳男行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟，撞擊61歲邱女駕駛的小貨車，貨車嚴重凹毀。

陳男及邱女輕傷意識清楚送楊梅天成醫院，人酒測值均為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。