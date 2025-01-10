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台南白河地區「酒空」日增？酒駕越抓越多員警透露原因

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南白河警分局所轄後壁、東山、白河三區酒後駕車去年加強取締、宣導，仍查獲119件，較前年增加14件(13.3%)，因這三區遼闊警力不足、未查獲可能更多。春節近尾牙聚餐多，警方除全天候取締也公告「熱點」提醒民眾小心並前往宣導，要盡可能減少酒駕肇事。

員警說，即使已有高額罰鍰、吊扣牌照駕照、當場保管車輛的嚴格法令，查獲酒駕依舊增加，然而件數雖增加、酒駕受傷人數減少近兩成，可見取締有一定成果，但是酒駕的人還是很多。

員警指出，這與大環境有很大關係，白河地區轄內有許多提供酒精飲料店家，熱炒、快炒店、薑母鴨、甕仔雞土雞城及小吃部，雖居民生活作息很多早睡早起及較少觀光遊客過夜，夜間生意並沒有特別好，但是一直有「常客」，白天更常喝酒開車，也有一些民眾喝太多「宿醉」隔天開車出門，不相信自己體內酒精依舊超標。

員警說，另外一個重要原因就是計程車與公車持續減少，「代駕」就算警方再怎麼宣導，甚至「代客叫車」也不可能當計程車司機幫忙載送，當地過去因為部隊人多、又禁止阿兵哥騎車開車，公車、計程車較多可代駕接送酒客，現在軍人騎車開車越來越多，叫代駕沒那麼容易就更容易酒駕。

白河警分局表示，近來宴會餐敘活動多，勤務繁忙仍持續全天候加強取締酒駕，「更費盡心思前往轄內餐館宴會場、宮廟，宣導業者、遊客、在地居民反酒駕、助代駕」，籲請業者合作，協助代客叫車服務共同防範酒駕肇事。

分局長施宇峰說，為消弭酒駕守護用路人安全，除彙整酒駕案件時段區域「斑點圖資」提升巡邏稽查與路檢勤務效能，也分析族群特性，年關將近綿密勤跑餐館店家、信仰中心宮廟社區聚會所及風景區，殷切叮嚀「酒後找代駕」等重點宣導店家及時代客叫車服務、同桌親友關懷叮嚀，讓飲酒盡興客人打消酒駕歹念，無後顧之憂平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與餐會地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，到各個熱點與人潮聚集地點宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，並到人潮聚集處宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區酒駕，並到人潮聚集處宣導。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區後壁、白河、東山酒駕。圖／員警提供
台南白河警分局年節前加強取締轄區後壁、白河、東山酒駕。圖／員警提供

尾牙 白河 計程車司機 酒駕

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