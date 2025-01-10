快訊

基隆刑事尾牙餐會…警局長遭爆性騷「擁抱、貼臉頰」 稱：長輩對晚輩的問候

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

影／變形金剛出事了！竹市消防局指揮車撞地下道「變形」

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市消防局運載救災設備的前進指揮車，昨行經限高2公尺的光復路地下道時，因車輛超高，直接撞擊上方梁柱無法前進，畫面全被後方車輛拍下，但網友納悶「已通過限高架怎會卡住」，市府回應，限高架鐵鍊不明原因捲起，導致無法示警。

新竹市消防局前進指揮車短短8分鐘就讓外觀平常的運輸車變身為專業指揮所，還可即時回傳空拍機影像、掌握災害情形，因此被譽為「變形金剛」。該車主要載運架設前進指揮所所需之帳篷、桌椅等應勤裝備。

不過昨天下午3時許，新竹市消防局一輛前進指揮車，行經號稱「貨車殺手」的光復路與中華路口地下道時，因車輛超高，竟撞擊上方梁柱後無法前進，車斗也因撞擊力道猛烈，雙側車門直接打開「變形」，整起畫面也被後方車輛的行車記錄器拍下，車主並將影片放到網路上引起熱議。

近年來因不少貨車超高進入光復路地下道後卡住，該地下道也被稱「貨車殺手」，市府為此在前方設置限高架示警，但不少網友仔細研究影片紛紛質疑，「明明指揮車已通過限高架，為何還會卡住？」「後面車廂部分目測大約有2米5以上，只能說那個限高架的吊柱放太高了，一看就知道都超過2米，可能剛好就讓那台消防車通過而造成誤判」、「那個限高架也太高了吧，目測有3米以上了」。

新竹市消防局表示，地下道標示限高2公尺，事故車輛高度為2.9公尺，該地下道限高架下方有設置軟式限高垂桿作為警示，但因鐵鍊不明原因捲起，致未能於超過限高車輛通過時發揮即時警示功能。

新竹市消防局說明，車輛撞擊後並未卡住，於確認車身穩固後，以倒車方式開回平面道路，該車非第一線救災車輛，且消防局另備一輛前進指揮車，評估暫不影響救災量能。

消防局強調，歷來持續辦理強化同仁駕駛訓練，本次事故駕駛同仁到職不久，首次前往竹北驗車不熟悉路況，依導航指引路線駕駛，不慎誤入該地下道，後續車輛將由廠商評估維修事宜，後續也將依規議處。

新竹市光復路與中華路口地下道號稱「貨車殺手」，近年來有不少貨車超高進入後卡住。圖／民眾提供
新竹市光復路與中華路口地下道號稱「貨車殺手」，近年來有不少貨車超高進入後卡住。圖／民眾提供
新竹市光復路與中華路口地下道號稱「貨車殺手」，近年來有不少貨車超高進入後卡住。圖／民眾提供
新竹市光復路與中華路口地下道號稱「貨車殺手」，近年來有不少貨車超高進入後卡住。圖／民眾提供
新竹市消防局說明，車輛撞擊後並未卡住，於確認車身穩固後，以倒車方式開回平面道路。圖／取自新竹人新竹事
新竹市消防局說明，車輛撞擊後並未卡住，於確認車身穩固後，以倒車方式開回平面道路。圖／取自新竹人新竹事
新竹市消防局前進指揮車的車斗也因撞擊力道猛烈，雙側車門直接打開「變形」，後續車輛將由廠商評估維修事宜。圖／民眾提供
新竹市消防局前進指揮車的車斗也因撞擊力道猛烈，雙側車門直接打開「變形」，後續車輛將由廠商評估維修事宜。圖／民眾提供
新竹市消防局一輛前進指揮車，行經號稱「貨車殺手」的光復路與中華路口地下道時，因車輛超高，竟撞擊上方梁柱後無法前進。圖／取自新竹人新竹事
新竹市消防局一輛前進指揮車，行經號稱「貨車殺手」的光復路與中華路口地下道時，因車輛超高，竟撞擊上方梁柱後無法前進。圖／取自新竹人新竹事
新竹市消防局前進指揮車順利通過光復路地下道限高架，但因鐵鍊不明原因捲起，致未能於超過限高車輛通過時發揮即時警示功能。圖／取自新竹人新竹事
新竹市消防局前進指揮車順利通過光復路地下道限高架，但因鐵鍊不明原因捲起，致未能於超過限高車輛通過時發揮即時警示功能。圖／取自新竹人新竹事

新竹 車主

延伸閱讀

影／基隆男陽台放火丟雜物鄰居恐慌 僵持3小時警消破門射水壓制送醫

影／inReach裝置發出SOS信號 獨攀男由直升機吊掛救出

市民高架部分匝道封閉 駕駛怨平面塞車…北市交通局：試辦觀察檢討

觀影習慣改變 新竹市僅存的二輪戲院「新復珍」將熄燈

相關新聞

基隆刑事尾牙餐會 警局長翁群能遭爆性騷 呈報警政署調查

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙餐會，卻發生疑似性騷行為，局長翁群能在餐會上逐桌敬酒時，與一名女性偵...

影／基隆男公寓陽台揚言汽油放火對峙中 疏散住戶多人

今天上午7點多，一名男子在基隆市中山區復興路一棟舊公寓民宅拿汽油，企圖在陽台放火，並大聲叫囂，引起附近鄰居恐慌，擔心引發...

就是要這組號碼！他掛假車牌上路 真相讓警直搖頭

陳姓男子昨天凌晨駕車返家途中，在桃園區中山路與泰昌三街口，遇桃園警分局中路派出所巡邏員警攔查，赫見他掛著壓克力製假車牌趴...

派出所掛大錦旗「熱心為民服務」！8旬阿嬤感謝清水警協尋失物不吝表心意

台中清水分局清水派出所出現一面「熱心為民服務」的大錦旗，讓看到的民眾不禁莞爾一笑，並在臉書PO文「滿滿正能量！」 警方表...

國1南下五楊高架凌晨2小貨車追撞 車輛嚴重凹毀

48歲的陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架道南向67.3公里幼獅路段，疑似因恍神精神不濟撞擊61歲邱女駕駛的小貨車...

台南白河地區「酒空」日增？酒駕越抓越多員警透露原因

台南白河警分局所轄後壁、東山、白河三區酒後駕車去年加強取締、宣導，仍查獲119件，較前年增加14件(13.3%)，因這三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。