影／變形金剛出事了！竹市消防局指揮車撞地下道「變形」

新竹市消防局運載救災設備的前進指揮車，昨行經限高2公尺的光復路地下道時，因車輛超高，直接撞擊上方梁柱無法前進，畫面全被後方車輛拍下，但網友納悶「已通過限高架怎會卡住」，市府回應，限高架鐵鍊不明原因捲起，導致無法示警。

新竹市消防局前進指揮車短短8分鐘就讓外觀平常的運輸車變身為專業指揮所，還可即時回傳空拍機影像、掌握災害情形，因此被譽為「變形金剛」。該車主要載運架設前進指揮所所需之帳篷、桌椅等應勤裝備。

不過昨天下午3時許，新竹市消防局一輛前進指揮車，行經號稱「貨車殺手」的光復路與中華路口地下道時，因車輛超高，竟撞擊上方梁柱後無法前進，車斗也因撞擊力道猛烈，雙側車門直接打開「變形」，整起畫面也被後方車輛的行車記錄器拍下，車主並將影片放到網路上引起熱議。

近年來因不少貨車超高進入光復路地下道後卡住，該地下道也被稱「貨車殺手」，市府為此在前方設置限高架示警，但不少網友仔細研究影片紛紛質疑，「明明指揮車已通過限高架，為何還會卡住？」「後面車廂部分目測大約有2米5以上，只能說那個限高架的吊柱放太高了，一看就知道都超過2米，可能剛好就讓那台消防車通過而造成誤判」、「那個限高架也太高了吧，目測有3米以上了」。

新竹市消防局表示，地下道標示限高2公尺，事故車輛高度為2.9公尺，該地下道限高架下方有設置軟式限高垂桿作為警示，但因鐵鍊不明原因捲起，致未能於超過限高車輛通過時發揮即時警示功能。

新竹市消防局說明，車輛撞擊後並未卡住，於確認車身穩固後，以倒車方式開回平面道路，該車非第一線救災車輛，且消防局另備一輛前進指揮車，評估暫不影響救災量能。