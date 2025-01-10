高雄貨車誤闖涵洞機車道卡住 冰櫃撕裂...一整車鮮奶毀了

高雄市仁武區水管路涵洞機車道今天上午9點多發生一起車禍，一輛載滿鮮奶的小貨車疑搶快誤闖2公尺高的機車道，但高度未算準，一進入涵洞就卡住，冰櫃頂端摩擦涵洞水泥上方後當場四分五裂，一整車鮮奶裸露，吳男因胸口疼痛隨後自行就醫。

警方指出，這起車禍發生在今天上午9點多，當時吳姓司機（49歲）駕駛載運鮮奶的小貨車，誤闖限高2公尺僅容機車通行的水管路涵洞由東往西方向，車頭進去後，後方冰櫃當場卡住在涵洞入口處的水泥頂端。

小貨車又往前行駛，造成冰櫃整個被四分五裂，裡面載運的一箱箱鮮奶裸露在外，涵洞上方的些許水泥塊掉落，所幸當時無其他機車經過。