高雄貨車誤闖涵洞機車道卡住 冰櫃撕裂...一整車鮮奶毀了
高雄市仁武區水管路涵洞機車道今天上午9點多發生一起車禍，一輛載滿鮮奶的小貨車疑搶快誤闖2公尺高的機車道，但高度未算準，一進入涵洞就卡住，冰櫃頂端摩擦涵洞水泥上方後當場四分五裂，一整車鮮奶裸露，吳男因胸口疼痛隨後自行就醫。
警方指出，這起車禍發生在今天上午9點多，當時吳姓司機（49歲）駕駛載運鮮奶的小貨車，誤闖限高2公尺僅容機車通行的水管路涵洞由東往西方向，車頭進去後，後方冰櫃當場卡住在涵洞入口處的水泥頂端。
小貨車又往前行駛，造成冰櫃整個被四分五裂，裡面載運的一箱箱鮮奶裸露在外，涵洞上方的些許水泥塊掉落，所幸當時無其他機車經過。
車禍發生當時，吳男因緊急踩煞車，胸口撞到方向盤，因略感疼痛，自行就醫；警方正調查事發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言