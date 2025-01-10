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基隆刑事尾牙餐會 警局長翁群能遭爆性騷 呈報警政署調查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙餐會，卻發生疑似性騷行為，局長翁群能在餐會上逐桌敬酒時，與一名女性偵查佐有擁抱動作，臉頰也有碰觸到女偵查佐的臉頰，引致該女不舒服提出反映。市警局表示，局長是長輩對晚輩的親切問候，也是一種國際禮儀，已呈報警政署調查。

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙會餐，局長翁群能在餐會有提供一台45吋大電視提供摸彩，氣氛相當熱絡，除了市刑大各隊外，各分局偵查隊人員也都出席。

但今天傳出局長翁群能有疑似性騷行為，翁在逐桌敬酒時，與一名女性偵查佐有擁抱動作，臉頰也有碰觸到女偵查佐的臉頰，引致不舒服提出反映。

市警局表示，因涉及相關女性同仁，無法對外說明細節，但坦然面對，因當時局長和該分局的桌次敬酒時，有和該女熱情寒喧及交談，有對她有一下子的擁抱行為，目前已交由警政署對外說明，目前理解是，長輩對晚輩的親切問候，也是一種禮儀，絕非性騷行為，但已呈報警政署調查釐清。

基隆刑事尾牙會餐爆局長翁群能疑性騷，呈報警政署調查。本報資料照片
基隆刑事尾牙會餐爆局長翁群能疑性騷，呈報警政署調查。本報資料照片

基隆港 晚輩 警察

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