基隆刑事尾牙餐會 警局長翁群能遭爆性騷 呈報警政署調查

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙餐會，卻發生疑似性騷行為，局長翁群能在餐會上逐桌敬酒時，與一名女性偵查佐有擁抱動作，臉頰也有碰觸到女偵查佐的臉頰，引致該女不舒服提出反映。市警局表示，局長是長輩對晚輩的親切問候，也是一種國際禮儀，已呈報警政署調查。

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙會餐，局長翁群能在餐會有提供一台45吋大電視提供摸彩，氣氛相當熱絡，除了市刑大各隊外，各分局偵查隊人員也都出席。

但今天傳出局長翁群能有疑似性騷行為，翁在逐桌敬酒時，與一名女性偵查佐有擁抱動作，臉頰也有碰觸到女偵查佐的臉頰，引致不舒服提出反映。