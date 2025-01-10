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影／上網投資遭詐320萬 土城警埋伏查緝驚見65歲「阿公車手」
新北市鍾姓男子誤信網路投資詐騙廣告遭騙320萬元，土城警方日前獲報趁面交時埋伏查緝逮捕取款車手時，驚見「大齡」車手許姓男子其年齡竟已65歲。警詢後將許男依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源擴大追查上游詐集團幕後成員。
新北市土城警分局廣福派出所去年底接獲鍾姓男子（60歲）報案指稱遭詐騙320萬餘元，鍾男表示，在網路上發現一則投資股票廣告，表示穩賺不賠，鍾男不疑有他便照對方指示下載APP及交付320萬餘元投資買股票，但當鍾男得知有獲利想要出金時，對方卻稱還要繳保證金，鍾男才驚覺遭詐趕緊至派出所報案。
員警見詐騙集團食髓知味還繼續想誘騙被害人加碼投資，副所長張耀霖率巡佐陳奕丞、員警劉晉榮、何思瀚、林弘翊、陳佩鋒、劉旻誌及陳韋丞，趁雙方相約在新北市板橋區忠孝路面交時埋伏，趁詐欺車手許姓男子（65歲）出面向被害人鍾男收取現金時，立即上前表明身分逮人，並在許男身上查扣國庫股款存入回單的收據、工作證、手機及現釗1400元等贓證物，警詢後依詐欺罪移送新北地檢察署偵辦。
土城警分局呼籲，民眾於投資時應多方查證再投入金錢，低風險高獲利皆可能為詐騙，本分局除加強推廣識詐宣導外，查緝詐欺案更是不遺餘力，希望能讓民眾防詐意識更加提升，全民一同反詐騙。
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