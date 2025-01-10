影／基隆男陽台放火丟雜物鄰居恐慌 僵持3小時警消破門射水壓制送醫

基隆市中山區復興路一棟舊公寓民宅，今天上午約6時，一名男子拿汽油在陽台放火，並大聲叫囂，還不斷往樓下丟雜物，引起附近鄰居恐慌，擔心引發大火。警方、消防人員趕至，僵持約3小時，後來破門進入，消防人員射水壓制後送醫。

基隆市消防局上午約6時獲報，一名男子拿著汽油在陽台放火，並大聲叫囂，還不斷往樓下丟東西，鄰居擔心發生火警報案，市警第四分局員警趕至，消防局也出動2個分隊人員到場，並拉水線戒備。

警方表示，這名男子一直站在陽台，情緒不太穩定，到上午8時還在僵持中，員警、消防人員輪番勸男子離開陽台、放下汽油，有什麼事可以好好說。消防人員緊急疏散公萬十數人下樓，避免發生危險。

居民一大早被吵醒，頻問發生什麼事，有人穿拖鞋、睡衣急下樓，有鄰居說，聽到男子叫囂聲，看到有火點燃，大家都嚇死了。

消防局表示，上午出動消防車5輛、救護車2輛，消防人員13人，到達現場發現男子在建築物4樓陽台一直往樓下丟擲物品，情緒激動，並揚言要放火，消防局立即布署水線警戒，並與現場員警共同安撫民眾情緒，因該男情緒激動一直不願開門，為免發生危險，最後破門壓制患者，將患者送醫。

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