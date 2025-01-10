影／基隆男公寓陽台揚言汽油放火對峙中 疏散住戶多人

今天上午7點多，一名男子在基隆市中山區復興路一棟舊公寓民宅拿汽油，企圖在陽台放火，並大聲叫囂，引起附近鄰居恐慌，擔心引發大火。警方、消防人員趕至，拉水線戒備隨時搶救，已僵持約1小時，擬破門處理。

基隆市消防局上午獲報，一名男子拿著汽油企圖在陽台放火，並大聲叫囂，鄰居擔心發生火警報案，市警第四分局員警趕至，消防局也出動2分隊人員到場，目前已拉水線準備射水。

警方表示，這名男子一直站在陽台，情緒不太穩定，到上午8時還在僵持中，員警、消防人員輪番勸男子離開陽台、放下汽油，有什麼事可以好好說。消防人員緊急疏散公萬十數人下樓，避免發生危險。

居民一大早被吵醒，頻問發生什麼事，有人穿拖鞋、睡衣急下樓，有的人說，聽到男子叫囂聲，揚言要放火。

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