就是要這組號碼！他掛假車牌上路 真相讓警直搖頭

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子昨天凌晨駕車返家途中，在桃園區中山路與泰昌三街口，遇桃園警分局中路派出所巡邏員警攔查，赫見他掛著壓克力製假車牌趴趴走，查詢車牌使用正常未遭吊扣，陳解釋「真車牌撞壞得重新申請，他就是要這組特別揀的」寧吃偽造文書官司也不願重申請，讓警方直搖頭。

桃園分局表示，中路派出所警員林玄評及藍博正昨天凌晨近1點在轄區巡邏時，行經中山路與泰昌三街口，發現有輛停等燈號的轎車前後所懸掛的車牌，很明顯地與平常見到鐵製的感覺有異，於是將他攔停盤查。

「咦，你沒被扣牌呀，幹嘛掛假的？」員警前前後後仔細查看，發現車輛前後兩面車牌都是偽造的，前方車牌甚至是很粗糙的壓克力板製成，利用掌上型小電腦查詢，發現陳男車輛的使用狀況皆正常，並未因為違規或扣點，車牌遭吊銷或查扣。

44歲的陳姓男子解釋，之前由於發生車禍事故，意外撞壞了車牌，依規定必需重新申領牌照，但他不是嫌請領過程麻煩，而是這組牌照號碼是他之前特別選的，讓他捨不得換，所以就上網訂製相同號碼的假車牌來掛，沒想到這樣也會觸法，警詢後依法送辦。

陳姓男子因之前出車禍撞壞車牌，依規定必須重新申辦，但他捨不得這組特別挑過的號碼，所以上網特製相同號碼懸掛，沒想到會觸法。記者陳恩惠／翻攝
陳姓男子因之前出車禍撞壞車牌，依規定必須重新申辦，但他捨不得這組特別挑過的號碼，所以上網特製相同號碼懸掛，沒想到會觸法。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局中路所巡邏員警眼尖發現車牌材質看起來不一樣，攔查發現陳男訂製自己原先的車牌懸掛。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局中路所巡邏員警眼尖發現車牌材質看起來不一樣，攔查發現陳男訂製自己原先的車牌懸掛。記者陳恩惠／翻攝

假車牌 偽造文書 桃園

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