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汽車掉入天坑 布袋防汛道路封閉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流的防汛道路前晚坍塌出現天坑，1輛汽車不慎掉入，縣府已封路搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流的防汛道路前晚坍塌出現天坑，1輛汽車不慎掉入，縣府已封路搶修。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮龍宮溪支流防汛道路前天坍塌，出現「天坑」，蘇姓男子當晚開車疑視線不佳未察覺，整輛車掉入坑洞，警、消人員到場驚見深度逾5公尺，蘇男並未受傷；縣府昨緊急封路，預計一周內完成搶修。

縣府表示，水利處現場勘查，塌陷長度約20公尺、寬約4公尺，因有埋設水管，初判可能水管漏水，以及後側魚塭與排水水位差較大，導致滲水掏空崩塌，甚至造成魚塭側的護岸損壞。

當地復興里長蘇清鴻說，位於龍宮溪支流上的防汛道路為東西向，是里民至義竹、新店的通行要道，有些漁民騎機車巡視魚塭，平時有不少汽、機車行駛，3年多前南側道路就曾崩塌，經搶修後恢復通行，前晚北側道路又出現破洞，起初崩塌範圍較小，還閃得過去，但1輛機車就差點掉進去，後來迅速擴大。

警方表示，車輛掉落地點位於新塭蔡氏忠祠西邊堤防水門內，屬於非道路，蘇姓男子開車疑因視線不佳，不慎掉入坍塌處，初步發現他沒有酒駕，經警消人員協助將卡住的車輛排除，他則稱沒受傷，未就醫。

縣府指出，已封閉道路進行搶修，初步先堆置太空包、灌漿填補，避免災情擴大，後續再進行復建工程，此路段屬於水防道路，主要用途為防汛、修搶險，非供一般道路使用，也無設置路燈，呼籲民眾自行注意安全。

嘉義 太空 崩塌

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