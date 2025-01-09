影／奧萬大神木遭「活活分切」畫面曝光 殘存生木能活嗎？

南投仁愛奧萬大馬海濮富士山域傳出有神木遭盜伐，巨大神木被活活「分切」畫面也曝光。警方表示，有掌握相關線索，已報請檢方偵辦；林業署南投分署則表示，已派員前往現場勘查，殘存生木能否存活須視傷害程度才能研判能撐多久。

海拔2617公尺的麻平暮山，因酷似日本富士山，被日人稱為「馬海濮富士山」，與尾上山、再生山、武浪洋山、武令山及母安山，合稱為「廬山六寶」。但近期有山友發現該山域東稜有神木遭到盜伐，發現疑似山老鼠的外籍人士及其工寮。

而山友直擊拍下疑似外籍山老鼠奔逃及工寮周邊環境，巨大神木被活活「分切」畫面也曝光，怵目驚心。該山友為此上網貼文通報，不少山友則協助報警或通報林務單位，更有不少人趕忙提醒他「快跑」，擔心他若被山老鼠發現恐遭受攻擊。

對此，當地警方表示，先前就在該區域附近發現也曾查獲山老鼠盜伐林木，且盜伐樹種都是紅檜，掌握相關線索，研判有本國籍盜伐集團聘僱外籍人士當山老鼠，已報請南投地檢署偵辦，檢警後續將會同林務人員到現場勘查採證，查緝不法。

林業署南投分署則表示，案發點位於濁水溪事業區第21及25林班稜線，目前掌握有4棵紅檜遭盜伐，今已派員前往現場了解盜伐現況；而盜伐行徑對其樹體已造成傷害，殘存生木能否存活，須視傷害程度才能研判能否撐下去，或能撐多久。