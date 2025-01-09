車輛遭撞衝進北捷市政府站外人行道 幸未波及路人
台北捷運市政府站外人行道今天發生汽車失控衝進人行道事故，62歲張男駕車右轉不慎碰撞30歲謝男駕駛車輛，導致謝男車輛衝進人行道，幸未波及路人，詳細肇因待查。
北市警消下午3時33分獲報，信義區忠孝東路五段、基隆路口發生車禍事故，立即派員到場處理。
經調查了解，汽車駕駛62歲張男案發時沿基隆路外側車道直行，到路口要右轉忠孝東路五段時，左前車頭不慎碰撞到沿忠孝東路四段直行的30歲謝男座車。
2車相撞瞬間強大撞擊力導致謝男汽車滑行，並衝進捷運市政府站旁的人行道，幸未波及路人，謝男胸口及腳部擦挫傷，消防人員檢視後無大礙，不需送醫。
交通快打警力也緊急疏導現場人車，並通知拖吊車到場處理，初步已排除雙方駕駛酒駕，詳細肇因待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言