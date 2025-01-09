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車輛遭撞衝進北捷市政府站外人行道 幸未波及路人

中央社／ 台北9日電

台北捷運市政府站外人行道今天發生汽車失控衝進人行道事故，62歲張男駕車右轉不慎碰撞30歲謝男駕駛車輛，導致謝男車輛衝進人行道，幸未波及路人，詳細肇因待查。

北市警消下午3時33分獲報，信義區忠孝東路五段、基隆路口發生車禍事故，立即派員到場處理。

經調查了解，汽車駕駛62歲張男案發時沿基隆路外側車道直行，到路口要右轉忠孝東路五段時，左前車頭不慎碰撞到沿忠孝東路四段直行的30歲謝男座車。

2車相撞瞬間強大撞擊力導致謝男汽車滑行，並衝進捷運市政府站旁的人行道，幸未波及路人，謝男胸口及腳部擦挫傷，消防人員檢視後無大礙，不需送醫。

交通快打警力也緊急疏導現場人車，並通知拖吊車到場處理，初步已排除雙方駕駛酒駕，詳細肇因待後續調查釐清。

人行道 台北捷運 基隆

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