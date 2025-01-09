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基隆上班路上的格鬥賽 行車糾紛2男大鎖、辣椒水互攻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子與鄭姓男子騎車在基隆基金一路發生行車糾紛，雙方騎到前方路口一起停等紅路燈時，分持辣椒水、機車大鎖攻擊對方，上演全武行，衝突過程被後方的人錄下，今天被傳到通訊軟體引發熱議。警方說，已將2人依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌函送偵辦。

今天有網友在通訊軟體上傳一段影片，標寫基隆上班路上的格鬥賽，畫面可看到在基金一路、安一路及麥金路口的石皮瀨圓環機車停等區，有2人下車，分持辣椒水和機車大鎖攻擊對方，旁邊還有其他機車騎士在等紅燈，全都看傻眼，打得相當激烈。

市警第四分局調查，大武崙派出所6日上午接獲民眾報案，麥金路圓環前有行車糾紛，警方趕赴現場雖已無衝突情事，雙方都已離開。

警方調監視器調查，經查為陳姓、鄭姓2名機車騎士，因先在基金一路有行車糾紛，於停等紅燈再相遇時，互相持機辣椒水、機車大鎖攻擊對方，後續都提告，警方已依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌將全數涉案人依法函送基隆地檢署偵辦。

基隆上班路上的格鬥賽，行車糾紛2男大鎖、辣椒水互攻。圖／警方提供
基隆上班路上的格鬥賽，行車糾紛2男大鎖、辣椒水互攻。圖／警方提供

基隆 恐嚇 辣椒水

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