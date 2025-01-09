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台南網紅遭爆料涉性愛趴、警方急下架反詐片 今他打破沉默說明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南知名網紅部落客「愛吃輝」，遭社群爆料前年間參加性愛趴被警方抓到，事後警方還請他拍攝反詐騙影片代言宣傳，台南市警二分局昨火速已將影片下架，「愛吃輝」今也打破沉默，在臉書粉專發文，寫道「即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。

面對此一風波，台南市警二分局發聲明強調，指承辦員警一時不察導致，日後會更加注意不讓類似狀況發生。

愛吃輝也說，第二分局的宣傳活動，他本人純粹是公益活動，沒有拿任何費用，他從事公益的活動也不是第一次了。至於第二分局撤文的問題，他表示尊重，畢竟別在風口浪尖上是正確的。他不免調侃一下自己，「我一直想知道這排裡面，到底哪一個是我…」

他強調，由於波及到一些不相關的店家們，他還是得聲明一下，「我不是任何店家的老闆，請不要波及到別人，非常感謝！」

台南知名網紅部落客「愛吃輝」，遭社群爆料前年間參加性愛趴被警方抓到，事後警方還請他拍攝反詐騙影片代言宣傳，警方火速將影片下架。圖／讀者提供
台南知名網紅部落客「愛吃輝」，遭社群爆料前年間參加性愛趴被警方抓到，事後警方還請他拍攝反詐騙影片代言宣傳，警方火速將影片下架。圖／讀者提供
「愛吃輝」今也打破沉默，在臉書粉專發文，寫道「即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。圖／取自「愛吃輝」臉書
「愛吃輝」今也打破沉默，在臉書粉專發文，寫道「即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。圖／取自「愛吃輝」臉書

公益活動 台南 影片

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