台南網紅遭爆料涉性愛趴、警方急下架反詐片 今他打破沉默說明

台南知名網紅部落客「愛吃輝」，遭社群爆料前年間參加性愛趴被警方抓到，事後警方還請他拍攝反詐騙影片代言宣傳，台南市警二分局昨火速已將影片下架，「愛吃輝」今也打破沉默，在臉書粉專發文，寫道「即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。

面對此一風波，台南市警二分局發聲明強調，指承辦員警一時不察導致，日後會更加注意不讓類似狀況發生。

愛吃輝也說，第二分局的宣傳活動，他本人純粹是公益活動，沒有拿任何費用，他從事公益的活動也不是第一次了。至於第二分局撤文的問題，他表示尊重，畢竟別在風口浪尖上是正確的。他不免調侃一下自己，「我一直想知道這排裡面，到底哪一個是我…」