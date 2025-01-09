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「羅東租霸」還是「台版地面師」？全案關鍵曝光

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭「羅東租霸」案延燒，警方日前拘提9名被告到案，檢方依涉犯詐欺取財等罪嫌，諭令其中4人以3萬元到50萬元交保。全案關鍵是買賣不動產中的保經公司，該公司固定合作的地政士疑似被詐團買通，提供不實的資料與電話，才讓詐團輕易詐得部分價金。

網紅「租管林先生」日前發布一系列影片，控羅東某中醫診所長期欠繳房租近百萬元，他受屋主雇傭上門催繳，還被對方找警察、議員施壓，形同租霸。謝姓中醫師夫婦反控，中醫診所和土地本來就是他們的，賣給對方後卻沒有收到全部價金，還被換鎖無法營業。

警方1月6日拘提目前擁有該房屋的新屋主40歲郭姓女子、44歲張姓男子，以及74歲邱姓地政士和租管林先生等9人，檢方訊後依涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺取財等罪嫌，諭令郭、張以50萬元交保，邱姓地政士30萬元交保，租管林先生3萬元交保。

租管林先生稍晚在社群媒體發布限時動態，表示產權證明等證據都已提出，後續就交給司法調查；也喊冤「真的累了」，自己只想為正義發聲，他不是公權力，但默默幫助許多房東、房客與房仲，並沒有偏袒誰，這次因為「疑似涉案」就被逮捕、關了1天後交保，真的是第一次遇到。

警方指出，郭女與張男涉嫌透過人頭買家，向謝姓中醫師買來不動產，價金約2600萬元，再簽下「買回付租約」，將該屋承租給謝姓中醫師使用；郭、張透過邱姓地政士，提供保經公司假資料，詐得約700餘萬元價金，趁著中醫師因為沒收到足夠價金不肯付租金，將他營造成「租霸」形象，試圖趕走以便盡快將不動產脫手。至於租管林先生是否知情，仍待調查。

知情人士表示，一般買賣不動產會透過保經公司審核，買方交付價金後，保經公司檢查文件、致電賣方照會確認，再交付印鑑等證明給買方，以此保證買賣雙方履約；保經公司通常有固定合作的地政士，由地政士驗證資料真假。

知情人士認為，本案可能就是因為該保經公司合作的地政士被詐團收買，不僅提供假資料，連電話都是假的，形同監守自盜，才會如此輕易詐得高額價金；目前國內照會通常是電話照會，嚴謹度還有很大進步空間，若規定必須當面照會或有更嚴格的審核機制，或許能減少類似的案件。

宜蘭警方日前帶回9人，檢方依涉犯詐欺取財等罪，諭令4人以3萬到50萬元交保，其餘無保請回。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭警方日前帶回9人，檢方依涉犯詐欺取財等罪，諭令4人以3萬到50萬元交保，其餘無保請回。記者陳敬丰／翻攝
位於羅東的中醫診所，遭網紅控長期欠繳房租還請警方與議員施壓屋主，中醫師夫婦則反控屋主是詐騙集團。記者陳敬丰／攝影
位於羅東的中醫診所，遭網紅控長期欠繳房租還請警方與議員施壓屋主，中醫師夫婦則反控屋主是詐騙集團。記者陳敬丰／攝影
警方指出，詐團涉嫌透過人頭買家和被害者購買不動產，再利用網羅的地政士提供假資訊給保經公司，詐得約700餘萬元價金。圖／警方提供
警方指出，詐團涉嫌透過人頭買家和被害者購買不動產，再利用網羅的地政士提供假資訊給保經公司，詐得約700餘萬元價金。圖／警方提供

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