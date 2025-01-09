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新北板橋浮洲橋機車道「10車連環撞成一團」 4人受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警方昨晚9時19分獲報，板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上發生嚴重車禍，有多人受傷，員警迅速趕抵，發現為10輛機車發生連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。

據了解，機車騎士黃姓男子（18歲）騎車從板橋上浮洲橋機車道往樹林方向直行時，見前方機車突然煞車而緊急煞車，致後面劉姓男子（47歲）追撞黃男機車後，被後方羅姓男子（18歲）載乘客黃姓女子（20歲）再追撞上去。

由於事出突然，又被周姓男子（28歲）再追撞，總共造成10輛機車共11人的交通事故，所幸僅4人手腳擦挫傷，經員警到場處理，10輛機車駕駛持照均正常，且無酒駕情事，確實事故發生原因，現由警方調查釐清，但這連環追撞車禍事故也造成浮洲橋機車道嚴重回堵近1小時。

新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上，昨晚9時許發生10輛機車連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。記者王長鼎／翻攝

交通事故 車禍 車道

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