新北板橋浮洲橋機車道「10車連環撞成一團」 4人受傷送醫

新北市板橋警方昨晚9時19分獲報，板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向機車道上發生嚴重車禍，有多人受傷，員警迅速趕抵，發現為10輛機車發生連環追撞車禍，有4人因手腳擦挫傷送醫。

據了解，機車騎士黃姓男子（18歲）騎車從板橋上浮洲橋機車道往樹林方向直行時，見前方機車突然煞車而緊急煞車，致後面劉姓男子（47歲）追撞黃男機車後，被後方羅姓男子（18歲）載乘客黃姓女子（20歲）再追撞上去。